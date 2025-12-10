波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）最終話の先行カットが公開された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

最終話では、薫（波瑠）が茉海恵（川栄李奈）を脅して“ニセママ”になりすましていたと自首したことで、被害者である茉海恵やRAINBOWLABに対する世間からの風向きが変わった。柳和学園では、いろは（池村碧彩）の復学が検討されることに。しかし、薫が全てを背負うことに納得がいかない茉海恵、竜馬（向井康二）、そして智也（中村蒼）をはじめ薫がママとして出会った柳和学園の仲間たちが立ち上がる。はたして、 “フェイクマミー（ニセママ）”契約の先に、「家族」を待ち受ける運命とは。

公開された場面写真には、真剣な表情で見つめ合う薫と竜馬や、署名活動する、玲香（野呂佳代）、薫と茉海恵に詰め寄る慎吾（笠松将）の姿などが切り取られている。

