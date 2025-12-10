Novel Coreが、新曲「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」を12月15日に先行配信リリースする。

同楽曲は2026年1月14日にリリースされるメジャー4thアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』より、ロックバンド RIZEおよびThe BONEZのフロントマン JESSEを客演に迎えた先行配信曲。Novel Coreが絶大な信頼を寄せる共同制作者 JUGEMと、自身のハウスバンド THE WILL RABBITSのメンバー Yuya Kumagai（Gt）とYuki Uchimura（Key）らと共に制作した。歪んだリフと鋭利なビートの上で、Novel CoreとJESSEが互いの持ち味やスタイルをぶつけ合うようにラップを繋ぎ、ロックとヒップホップが高電圧で衝突するハイブリッドチューンとなっている。

リリックでは、Novel Coreがシーンを跨いで戦う覚悟や、混沌すらもエネルギーに変えて新世代がシーンを塗り替えていくスタンスを突きつけている。JESSEは長年ロックシーンの最前線を切り拓いてきたフロントマンとして、ジャンルを超えて現場を揺らしてきた圧倒的な存在感と、変化を恐れず前に踏み込むロックスピリットを鮮明に刻み込んだ。2世代のミクスチャーを象徴する2人のエネルギーが交差することで、雷鳴のように爆ぜるタイトル通りの“ビリビリ”とした衝撃と、現場を揺らすパワーを閉じ込めた1曲に仕上がっている。

リリースに先駆け、Apple MusicのPre-Add、SpotifyのPre-Saveがスタート。さらに、12月12日20時から放送の冠ラジオ番組『Novel Coreの独創フライデー』（MBSラジオ）内で初オンエアされ、リリース日の21時には、同楽曲のMVがプレミア公開される。

また、メジャー4thアルバムを携え、THE WILL RABBITSと共に2026年4月より6都市7公演を巡る全国ツアー『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026』を開催。本日12月10日より、オフィシャルファンクラブ『CORE HOUSE』の会員を対象にしたチケット先行受付が開始されている。なお、ツアーファイナルとなる豊洲PIT公演の詳細は、後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）