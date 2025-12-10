【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】嫁3人とも疎遠に！近所からヒソヒソ噂…＜第21話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第21話 当然の末路
【編集部コメント】
お義母さん、最近は近所の人から「ほら、あの人……」「お嫁さんがみんな逃げちゃったって……」などとヒソヒソ噂をされているそう。厳しかった自身の義母を反面教師にして、ざっくばらんで親しみのある義母になろうと頑張ってきた結果なだけに残念ですね。「厳しい義母は嫁としてイヤ」も立派な教訓かもしれませんが、「ざっくばらんも、やりすぎると配慮に欠ける」、これもまた教訓です。「お嫁さんと義母」にかぎらず、人間関係というのは状況に応じて気を遣ったり、配慮したりすることが必要なのです。お義母さんにもいつかそれが伝わりますように。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
