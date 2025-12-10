TDS「ディズニーストーリービヨンド」第3弾グッズ＆メニューを公開！ ニャーリオの「ぬいバ」など登場へ
東京ディズニーリゾートは、パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾を、2026年1月14日（水）〜3月19日（木）まで開催。第3弾となる今回は、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア、パラッツォ・カナルを舞台に実施される。イベントの開始に先駆け、これに連動するスペシャルグッズとメニューのラインナップが公開された。
【写真】作中のスイーツが味わえる！ スペシャルメニューも登場
■自分だけのオリジナルマスクが作れる
「ディズニーストーリービヨンド」は、パークのエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘うスペシャルイベント。第3弾となる今回は、エリア、パラッツォ・カナルを舞台に、特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTubeで配信されているストーリー（17話）と実際にパークに足を運ぶことで視聴できるストーリー（3話）のあわせて全20話からなる物語を展開する。
そんな本イベントの開始に先立ち1月13日（火）からスペシャルグッズを用意。物語に登場するカルロやドメニコといったゴンドリエたちのように、装飾パーツやリボンを使って自分だけのオリジナルマスクにデコレーションできる「カーニバルマスク」などが並ぶ。
また、「ヴェネツィアン・ゴンドラ」や「リストランテ・ディ・カナレット」などの店舗装飾やモチーフをデザインにあしらった「バッグチャーム」や「きんちゃく」は、全5種類が用意され、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみだ。
さらに、ストーリーに登場する猫のニャーリオの「ぬいぐるみバッジ」も展開。物語を身近に感じさせてくれるグッズが、「ディズニーストーリービヨンド」の世界観に引き込む。
■絶品スイーツも登場
加えて、12月26日（金）からは「ディズニーストーリービヨンド」をテーマにしたスペシャルメニューを提供。「ゴンドリエ・スナック」と「カフェ・ポルトフィーノ」では、ストーリーに登場するお菓子「キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）」をイメージし、サクサクの生地でコーヒー風味のクリームを包んでゴンドラをイメージした形に仕上げた絶品スイーツなどが販売される。
それから、「リストランテ・ディ・カナレット」では、パラッツォ・カナルの運河やゴンドラをイメージしたアンティパスト・ミスト（前菜の盛り合わせ）やデザートが楽しめるほか、「ゴンドリエ・スナック」ではピスタチオとストロベリーでカーニバルの華やかさをイメージしたドリンクを味わえる。
食事とともに、パラッツォ・カナルの雰囲気を存分に楽しめるラインナップがそろう。
■自分だけのオリジナルマスクが作れる
「ディズニーストーリービヨンド」は、パークのエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘うスペシャルイベント。第3弾となる今回は、エリア、パラッツォ・カナルを舞台に、特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTubeで配信されているストーリー（17話）と実際にパークに足を運ぶことで視聴できるストーリー（3話）のあわせて全20話からなる物語を展開する。
そんな本イベントの開始に先立ち1月13日（火）からスペシャルグッズを用意。物語に登場するカルロやドメニコといったゴンドリエたちのように、装飾パーツやリボンを使って自分だけのオリジナルマスクにデコレーションできる「カーニバルマスク」などが並ぶ。
また、「ヴェネツィアン・ゴンドラ」や「リストランテ・ディ・カナレット」などの店舗装飾やモチーフをデザインにあしらった「バッグチャーム」や「きんちゃく」は、全5種類が用意され、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみだ。
さらに、ストーリーに登場する猫のニャーリオの「ぬいぐるみバッジ」も展開。物語を身近に感じさせてくれるグッズが、「ディズニーストーリービヨンド」の世界観に引き込む。
■絶品スイーツも登場
加えて、12月26日（金）からは「ディズニーストーリービヨンド」をテーマにしたスペシャルメニューを提供。「ゴンドリエ・スナック」と「カフェ・ポルトフィーノ」では、ストーリーに登場するお菓子「キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）」をイメージし、サクサクの生地でコーヒー風味のクリームを包んでゴンドラをイメージした形に仕上げた絶品スイーツなどが販売される。
それから、「リストランテ・ディ・カナレット」では、パラッツォ・カナルの運河やゴンドラをイメージしたアンティパスト・ミスト（前菜の盛り合わせ）やデザートが楽しめるほか、「ゴンドリエ・スナック」ではピスタチオとストロベリーでカーニバルの華やかさをイメージしたドリンクを味わえる。
食事とともに、パラッツォ・カナルの雰囲気を存分に楽しめるラインナップがそろう。