¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¥¤Îà¿´¤Î¥â¥ä¥â¥äá¤¬²ÃÂ®¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²áµî¤Î·ëº§À¸³è¤Ç¤Î²á¤Á¤ò¹ð¤²¤ë¤¬¡Ä¡Ò11ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥È¥¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï11Æü¡¢Âè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¤ÎÂè54²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ä¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶»¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÅú¤¨¤â¤ï¤«¤é¤º¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Î¸µ¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¡¢¥µ¥ï¤â¥ê¥è¤Î±þ±ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤Ï²áµî¤Î·ëº§À¸³è¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ë½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²á¤Á¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£