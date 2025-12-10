¡Ö¤¦¤ï¤¦¤ï¤¦¤ï¡Á¡×¡ÖÂ¤¬Âç¤¤¤µ¤¤¬¡Ä¡Ä¡×à¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëá¥Ð¥ì¡¼ÂåÉ½É×ÉØ¤¬½Ð»ºÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½°äÅÁ»Ò¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤¨¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤¤ã¤¡¤¡♡ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö(Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó)¤È¡¢¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½Ð»ºÊó¹ð¤ËÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸µµ¤¤ËÀ¾ÅÄ²È¤Î¸µ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì»Ò¶¦¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤¬Ìµ»ö¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»º¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¾Â¤ÈÆó¤Ä¤Î»ØÎØ¤¬ÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½Ð»º¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î»ö¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÂô»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡186¥»¥ó¥Á¤ÎÀ¾ÅÄ¤È¡¢180¥»¥ó¥Á¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¤Îà¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëá¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¦¤ï¤¦¤ï¡Á¡×¡ÖÂ¤¬Âç¤¤¤µ¤¤¬¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Î¤«¤Ê¤¡¤ÈÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½°äÅÁ»Ò¡×¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÎÂ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤¨¡×¡Ö¤¤ã¤¡¤¡♡ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À¾ÅÄ¤È¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯12·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£