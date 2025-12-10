吉田沙保里が田中将大、狩野舞子らとゴルフ 「まぁー皆さん飛距離が凄くて」とパワーの違いにビックリ！
吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新。「先日初メンバーでゴルフ」と記すと、「克さん、マー君、舞子ちゃん」とラウンドしたことを投稿した。
【写真】メンバーが大きすぎ!? 意外と小柄な吉田沙保里
「克さん」とは、プロ野球界のレジェンド・野村克也の息子の野村克則。ヤクルト、阪神、読売、東北楽天に選手として在籍。引退後は所属してきた球団でコーチを歴任、現在は阪神タイガースの一軍バッテリーコーチを務めている。「マー君」は東北楽天、ニューヨーク・ヤンキースで大活躍をした田中将大。現在は読売ジャイアンツに在籍している。そして「舞子ちゃん」はバレーボール日本代表でも活躍した狩野舞子だ。アスリート4人が集まったのだが、吉田は「まぁー皆さん飛距離が凄くて 私だけ置いてかれていました…」とパワーの違いに驚かされた様子。「でもでも、エンジョイゴルフで 笑って笑って笑いまくった 最高に楽しい一日でした」と振り返っていた。投稿では4人が並んだ笑顔の写真や、後ろに立つ田中も画面に入れながら狩野と仲よくカートで撮った写真、そして最後は自身のティショットを動画で公開した。この投稿に稲見萌寧は「会いたいです」とコメント。ファンからも「メンバーがめっちゃ豪華ですね」「さおりさんレベルで飛距離置いていかれるとか みんな人間じゃないな！笑」「このメンバーのゴルフ、テレビで放送してほしい〜」などの声が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山下美夢有が人生で初めてカメラを購入！ 「カメラマン美夢有 誕生」にファンも期待「芸術センスも世界レベルの可能性あるね」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛が「オフシーズンの目標」を早くも達成！ 「待ちに待ったこの瞬間」と嬉しそうに焼ハマグリをパクリ
畑岡奈紗が超豪華なコンペに参加 上原浩治、鈴木誠也、松井稼頭央ら錚々たるメンバーとのラウンドで楽しく盛り上がる
【写真】メンバーが大きすぎ!? 意外と小柄な吉田沙保里
「克さん」とは、プロ野球界のレジェンド・野村克也の息子の野村克則。ヤクルト、阪神、読売、東北楽天に選手として在籍。引退後は所属してきた球団でコーチを歴任、現在は阪神タイガースの一軍バッテリーコーチを務めている。「マー君」は東北楽天、ニューヨーク・ヤンキースで大活躍をした田中将大。現在は読売ジャイアンツに在籍している。そして「舞子ちゃん」はバレーボール日本代表でも活躍した狩野舞子だ。アスリート4人が集まったのだが、吉田は「まぁー皆さん飛距離が凄くて 私だけ置いてかれていました…」とパワーの違いに驚かされた様子。「でもでも、エンジョイゴルフで 笑って笑って笑いまくった 最高に楽しい一日でした」と振り返っていた。投稿では4人が並んだ笑顔の写真や、後ろに立つ田中も画面に入れながら狩野と仲よくカートで撮った写真、そして最後は自身のティショットを動画で公開した。この投稿に稲見萌寧は「会いたいです」とコメント。ファンからも「メンバーがめっちゃ豪華ですね」「さおりさんレベルで飛距離置いていかれるとか みんな人間じゃないな！笑」「このメンバーのゴルフ、テレビで放送してほしい〜」などの声が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山下美夢有が人生で初めてカメラを購入！ 「カメラマン美夢有 誕生」にファンも期待「芸術センスも世界レベルの可能性あるね」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛が「オフシーズンの目標」を早くも達成！ 「待ちに待ったこの瞬間」と嬉しそうに焼ハマグリをパクリ
畑岡奈紗が超豪華なコンペに参加 上原浩治、鈴木誠也、松井稼頭央ら錚々たるメンバーとのラウンドで楽しく盛り上がる