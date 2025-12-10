プロボクシングの三迫ジムは10日、来年2月10日に東京・後楽園ホールで開催する主催興行「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表した。

メインイベントのWBOアジア・パシフィック（AP）スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦では王者・川浦龍生（31＝三迫、14勝9KO2敗）が3度目の防衛戦で同級9位・韓亮昊（28＝六島、5勝3KO）の挑戦を受ける。

川浦は今年8月、挑戦者で同級10位の白石聖（28＝志成）に3―0判定勝ちしV2に成功。世界ランキングではWBO2位、WBA3位に位置し、世界挑戦も視野に入る。対する韓亮昊は11月24日に行われたWBC世界バンタム級王座決定戦前には井上拓真（29＝大橋）のスパーリングパートナーも務めた無敗のサウスポーだ。

同興行セミファイナルのWBO−APフライ級タイトルマッチ10回戦では、王者・長尾朋範（30＝F赤羽）が同級1位・富岡浩介（23＝RE:BOOT）の挑戦を受ける。日本女子ミニマム級王座決定戦6回戦では同級2位の前原香那枝（36＝三迫）が守隨あゆみ（31＝Team10count）と空位の王座を争う3大タイトル戦となる。