NHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が7日に放送され、オリックスから戦力外通告を受けた福田周平外野手（33）がVTR出演。球史に残る奇襲を振り返った。

今回のテーマは「スリーボールナッシング」。福田は「待て」のサインが出ることも多いこのケースで、劇的な奇襲を成功させた選手として番組のインタビューを受けた。

「いま野球人生の岐路に立っている福田周平」と紹介されてVTRに登場した福田。去就について語ったあとで“本題”に入った。

福田による球史に残る奇襲が仕掛けられたのは2022年9月30日のロッテ戦（京セラD）。この年のホーム最終戦で、コーチ兼任だった能見篤史投手の現役ラスト登板でもあった。

しかも、オリックスはこの試合で引き分けでもパ・リーグ2連覇の可能性が消えてしまうという大事な一戦。そして、3―3の同点で迎えた9回裏、2死三塁で福田に打席が回った。

マウンドにはロッテの守護神、オスナ。そして、福田は3ボールからの4球目を一塁側にセーフティーバントして成功。見事な奇襲で劇的なサヨナラ勝ちを決めたのだった。

「勝負懸けにいくしかなかったんで」という福田。初球はボールだったが、「球めちゃくちゃ速かったんですよ。打てないと思ったんですよね」。2球目は内角カットボールだったが、ボール。「これも鋭かったはずなんです。打つの難しいな、みたいな」。3球目も外れ、今回のテーマである「スリーボールナッシング」に。

「ノースリーになったんで。まあ、僕なんで。ノースリー振ってこないんで、だいたい。置きに来ると思ったんです」

そして、福田は内角球を一塁線へセーフティーバント。奇襲に備えていなかったロッテ内野陣は一塁手が慌てて打球処理に行くも二塁手の一塁カバーも遅れ、俊足の福田が執念でサヨナラ勝ちをもぎ取った。

「オスナ選手。バントの構えをしてもあまり出てこない。チャージかけてこないっていうのはもともと知ってました。で、ノースリーになったタイミングぐらいでもう一塁の山口選手、後ろにいたんが見えたんですよね。バントなんてしてこないだろ？って、普通はね」

実際にバントした球は内角球だったが、外角球だったとしても「僕アウトコースまでできます。インコースからアウトコースまでベース板にちゃんとかかってれば一塁側まではできます。むしろアウトコースのほうがやりやすいです。奇襲を掛けにいくって思ってやったんで。ある程度のボール球もやろうと思ったです。自分で決めにいくって」と語った。

実は、この流れには伏線があった。9月7日の日本ハム戦（札幌D）で吉田正尚が右翼フェンス直撃打を放った場面で「僕、やらかしてるんですよ」。万波が捕球できるように見せかけた絶妙なフェイントに引っかかって二塁走者の福田が三塁ストップ。得点できずに「勝ち試合を逃しちゃったんですよ」と大きな悔いが残っていた。

「僕、戦犯なんですよね、完全に。そういうのもあったし、絶対取り返したる！みたいな。あの1勝は絶対取り返したる！みたいな思いでずっとやってたし、一番いい場面だなっていうのはよぎってました。あの時を取り返さないといけないみたいな。だから絶対決めたる！みたいな」

そして、この日のスタジオには当時オリックスの一塁コーチャーを務めていた田口壮氏（56）が。福田は「この決断を田口さんから見てどうだったのかを聞いたことないんですよ。このセーフティーバント、一体何点だったのか教えてください」とカメラを通じて質問した。

これに田口氏は「300点満点です」とニッコリ。

走塁ミスのあとは「あの次の日から“僕どうやったんですかね”“なんでダメだったんですかね”“どういう感じになったからミスしたんですかね”とずっと落ち込んでたんですよ。結構引きずって。次に上がってきた時もまだ言ってたぐらいなんで」と福田の真面目な性格をまずは紹介した。

そして、「本当に一生懸命いろんなことを考えてやる選手で。その結果がね、ああいうふうに出てきたんだと思いますし、なかなかあのカウントで仕掛けるっていう発想にはならない。やった瞬間に僕もびっくりしました」と痛恨のミスを自ら奇襲で取り返した福田を称えていた。