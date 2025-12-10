女優のキムラ緑子が１０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。地元に住む両親とのエピソードを明かした。

キムラは地元の兵庫・淡路島に住む両親のため、定期的に帰省しているという。母は認知症、父は大腸の手術を行ったといい「母は去年ぐらいから施設の方に入ってしまって。（父は）今年のはじめに大腸を手術しちゃって、今まですごい歩き回っていろんな活動してた人だったんですけど、あんまり動けなくなった。今、淡路島に私が時間あるとき帰ったり。弟がいるんですけど、弟が大阪から帰ったり、交代しながらご飯を作ったりしている」と経緯を説明した。

ＭＣの黒柳徹子から「往復するのに、その日行って帰って来るわけにはいかない？」と問われると、キムラは「徹子さん、聞いてください。６時間もかかるんです。ヘトヘトになって帰って。帰るときもまた６時間ですからね」と吐露。片道６時間かけて両親の面倒を見に行っていることを明かした。

キムラが帰るタイミングで母も施設から実家に戻るそう。「父と母が会うのは私が帰った時しか会えないので。なるべく帰ってきてほしいと父も言ってるので、なるべくそうしたいなと思っているんですけどね、なかなかね」と近況を語った。