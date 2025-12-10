崎山蒼志、最新曲「泡沫」が12月20日スタートTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-EDテーマに決定！アニメ描き下ろしのジャケット絵柄も公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

崎山蒼志の最新曲「泡沫」（読み：ほうまつ）が2025年12月20日(土)より放送されるTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜17:30より放送）のEDテーマに決定した。

『青のミブロ』は、京の街を舞台に、のちに新選組となる壬生浪士組、通称ミブロたちの絆の物語。お互いの譲れない正義が交錯する末、物語は儚き暗殺譚へと突き進んでいく､今クールは涙なしに見届けることが出来ない人間ドラマとなっている。

物語のエンディングを彩る「泡沫」は2025年12月21日(日)に先行配信、2026年2月11日(水)にリリース予定。楽曲の一部が聴けるアニメのメインPVも公開されている。

また、リリースの発表に合わせてジャケット写真も解禁された。アニメ描き下ろしのジャケット絵柄は、今回物語の核ともなる芹沢鴨と、ミブロのにお、はじめ、太郎が家族のような笑顔であたたかな雰囲気のジャケットに。配信の事前予約では、デジタル特典がもらえるPre-ad Pre-saveも開始。CDは店舗別の特典も予定しているので、是非チェックして欲しい。

＜崎山蒼志 コメント＞

この度、TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- エンディングテーマを務めることとなりました、崎山蒼志です。

大切な仲間。それぞれ内に秘めた想いが交差する本章に強く感化され、歌い出しの”痛いほどわかっている筈でも 鈍いほどわからない本当がある”という歌詞から制作を始めました。

どんなに過酷でも、大切な記憶は変わらないし、その温もりを信じていたい。

またいつかあなたのその優しさと巡り会えますように。そんな楽曲です。

一ファンとして、-芹沢暗殺編-、アニメーションとして動く彼らの姿が楽しみです。

そしてどうか、この「泡沫」という楽曲も、楽しんで頂けましたら幸いです。

●リリース情報

崎山蒼志

「泡沫」

2025年12月21日(日)0:00 先行配信

2026年2月11日(水)リリース

Pre-ad Pre-saveも開始！（デジタル特典付き）

https://sakiyamasoushi.lnk.to/homatsu_PAPS

【完全生産限定盤】



価格：￥1,800（税込）

品番：SRCL-13529

アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様

＜収録曲＞

1．泡沫

2．yorube

3．泡沫 -Instrumental-

対象店舗/特典内容

購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：スマホサイズブロマイド

セブンネット：缶バッジ

ソフマップ：アクリルコースター

アニメイト：ましかくブロマイド

Joshin：L判ブロマイド

Sony Music Shop：ポストカード

予約はこちら

https://sakiyamasoushi.lnk.to/HOMATSU_

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●作品情報

TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-



読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 2025年12月20日（土）から放送開始！

【キャスト】

ちりぬ にお：梅田修一朗

斎藤 はじめ：小林千晃

田中 太郎：堀江瞬

土方 歳三：阿座上洋平

沖田 総司：小野賢章

芹沢 鴨：竹内良太

近藤 勇：杉田智和

【スタッフ】

原作：安田剛士

監督：羽鳥久美子

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：大場優子、西田美弥子、猪瀬愛美

美術監督：柴田聡

色彩設計：渡辺亜紀

撮影監督：野村雪菜

音響監督：亀山俊樹

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：MAHO FILM

©安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- 公式サイト

https://miburoanime.com/

崎山蒼志オフィシャルサイト

https://sakiyamasoushi.com/