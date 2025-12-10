崎山蒼志、最新曲「泡沫」が12月20日スタートTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-EDテーマに決定！アニメ描き下ろしのジャケット絵柄も公開！
崎山蒼志の最新曲「泡沫」（読み：ほうまつ）が2025年12月20日(土)より放送されるTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜17:30より放送）のEDテーマに決定した。
『青のミブロ』は、京の街を舞台に、のちに新選組となる壬生浪士組、通称ミブロたちの絆の物語。お互いの譲れない正義が交錯する末、物語は儚き暗殺譚へと突き進んでいく､今クールは涙なしに見届けることが出来ない人間ドラマとなっている。
物語のエンディングを彩る「泡沫」は2025年12月21日(日)に先行配信、2026年2月11日(水)にリリース予定。楽曲の一部が聴けるアニメのメインPVも公開されている。
また、リリースの発表に合わせてジャケット写真も解禁された。アニメ描き下ろしのジャケット絵柄は、今回物語の核ともなる芹沢鴨と、ミブロのにお、はじめ、太郎が家族のような笑顔であたたかな雰囲気のジャケットに。配信の事前予約では、デジタル特典がもらえるPre-ad Pre-saveも開始。CDは店舗別の特典も予定しているので、是非チェックして欲しい。
＜崎山蒼志 コメント＞
この度、TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- エンディングテーマを務めることとなりました、崎山蒼志です。
大切な仲間。それぞれ内に秘めた想いが交差する本章に強く感化され、歌い出しの”痛いほどわかっている筈でも 鈍いほどわからない本当がある”という歌詞から制作を始めました。
どんなに過酷でも、大切な記憶は変わらないし、その温もりを信じていたい。
またいつかあなたのその優しさと巡り会えますように。そんな楽曲です。
一ファンとして、-芹沢暗殺編-、アニメーションとして動く彼らの姿が楽しみです。
そしてどうか、この「泡沫」という楽曲も、楽しんで頂けましたら幸いです。
●リリース情報
崎山蒼志
「泡沫」
2025年12月21日(日)0:00 先行配信
2026年2月11日(水)リリース
Pre-ad Pre-saveも開始！（デジタル特典付き）
https://sakiyamasoushi.lnk.to/homatsu_PAPS
【完全生産限定盤】
価格：￥1,800（税込）
品番：SRCL-13529
アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様
＜収録曲＞
1．泡沫
2．yorube
3．泡沫 -Instrumental-
対象店舗/特典内容
購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：スマホサイズブロマイド
セブンネット：缶バッジ
ソフマップ：アクリルコースター
アニメイト：ましかくブロマイド
Joshin：L判ブロマイド
Sony Music Shop：ポストカード
予約はこちら
https://sakiyamasoushi.lnk.to/HOMATSU_
注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
●作品情報
TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 2025年12月20日（土）から放送開始！
【キャスト】
ちりぬ にお：梅田修一朗
斎藤 はじめ：小林千晃
田中 太郎：堀江瞬
土方 歳三：阿座上洋平
沖田 総司：小野賢章
芹沢 鴨：竹内良太
近藤 勇：杉田智和
【スタッフ】
原作：安田剛士
監督：羽鳥久美子
シリーズ構成：猪原健太
キャラクターデザイン：大場優子、西田美弥子、猪瀬愛美
美術監督：柴田聡
色彩設計：渡辺亜紀
撮影監督：野村雪菜
音響監督：亀山俊樹
音楽：林ゆうき
アニメーション制作：MAHO FILM
©安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- 公式サイト
https://miburoanime.com/
崎山蒼志オフィシャルサイト
https://sakiyamasoushi.com/