鳴海唯、飾らず自然体の姿見せる 季刊ZINE企画「Magic hour」スタート【コメント】
【モデルプレス＝2025/12/10】女優の鳴海唯が「ZINE」を舞台に自身を表現する企画「Magic hour」（日本出版貿易株式会社）を季刊で刊行することが決定。その1号目「Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI」が2026年1月10日に発売される。
【写真】朝ドラ女優、素肌際立つキャミソール×ショーパン姿
NHK連続テレビ小説「あんぱん」で演じた、ヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の同僚役・小田琴子役や、映画「アフター・ザ・クエイク」への出演、さらには2026年1月期のドラマ「テミスの不確かな法廷」でヒロインを演じることが決定するなど、今、世間から熱い視線が注がれている俳優 鳴海が、「ZINE」を舞台に自身を表現する企画がスタート。「ZINE」とは、雑誌を意味する英語“magazine”に由来する、少部数の自主制作冊子を指し、写真やイラスト、文章など、作り手の自由な発想で誌面を表現するのが特徴。そんな媒体の性格を生かしたコンテンツを盛り込んだ。
第1号は「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこ氏が撮影。以前から交友がある2人の関係性だからこその、飾らず自然体の鳴海の姿を楽しむことができる1冊となっている。第2号以降も毎号異なるテーマを設定し、それぞれの世界観の中で鳴海の新たな一面を切り取っていく予定だ。
12月10日より、全国のHMV店舗、HMV＆BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppi、「フラームジェクト」から予約可能。それぞれ先着で「＠Loppi・HMV限定特典」「フラームジェクト限定特典」としてハーフサイズブロマイドがついてくる（※なくなり次第終了）。さらに「フラームジェクト」の購入者のうち、抽選で10人に本人直筆サイン入り商品を届ける。HMV店頭では発売を記念したミニパネル展の実施も予定。詳細は後日発表される。
鳴海は「この度、4つのZINEを制作することになりました。友人のカメラマンの三森いこちゃんとご飯を食べている際、何か自由に面白い事を一緒にやりたいねという話になった事が始まりで、それを愛のあるスタッフの皆様と共に、このような素敵な形で具現化することができました。なんてことない日々から、かけがえのない時間を拾い集めるような、そんなZINEになっています。ぜひ発売を楽しみにしていてください！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
