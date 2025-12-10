Hey! Say! JUMP山田涼介「僕の家にメンバー5人が遊びに来て」ライブのリハーサル終了後に“ときめいた”出来事とは【ジョー マローン ロンドン】
【モデルプレス＝2025/12/10】Hey! Say! JUMPの山田涼介が12月10日、香水ブランド「ジョーマローンロンドン（JO MALONE LONDON）」のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop−Up Event」プレスセッションに出席。メンバーにときめいたことを明かした。
会場に足を踏み入れた山田は「全体的に華やかですし、遊び心があって楽しいんですけど、僕としては入り口にある迷路。あれはすんなりクリアしてほしくないなと思っていまして」と切り出し、「先ほど僕も少しだけ体験させていただいたんですけど、迷っても、迷った先にちょっと面白いものがあるので、そこでぜひ写真を撮って楽しんでいただけたらなと思います」と伝えた。
そんな同ポップアップのコンセプトにちなみ、最近ときめいたエピソードを尋ねられた山田は「最近、メンバーの知念（侑李）が誕生日を迎えまして、ライブのリハ終わりに僕の家にメンバー5人が遊びに来て」とリハーサル後の出来事を回顧。続けて「そこで少し飲んだり、お話をしたりしたんですけど、19年目になって、まだこんなに仲良いのかと（笑）」と笑顔を見せた。
また、「改めてメンバー同士で『俺たちって仲良いよな』って話していた時間というのは、ときめきと言いますか、すごく貴重な時間だなと思いますし、本当に素敵なメンバーに囲まれながら普段活動させてもらっているんだなっていう風に思ったので、僕としてはその時間はときめきの時間だったなと思いますね」としみじみと語っていた。
さらに、幼少期のクリスマスギフトの思い出について「僕は3人きょうだいなんですけども、クリスマスのシーズンになるとサンタさんにお願い事を書いて」と振り返り「ベランダにトナカイさんが食べるように、ときょうだいでビスケットを1枚置いて次の日の朝を待つんですけど、朝になるとサンタさんからの英語のお手紙がベランダに置いてあって、クッキーが1口食べられているっていうのを鮮明に覚えていて」と明かした。
続けて「僕は小さい頃からゲームが好きだったので、サンタさんにはゲーム機をお願いしていた」と前置きし、「それが枕元にあった時はすごくうれしかったですね。本当にかわいい子どもたちだったんですよ（笑）」と懐かしみつつ、「でも、朝になると3人きょうだいそれぞれ欲しいものを頼むので、姉が頼んでいるものの方がいいなって思う時とかもあって、そうするとちょっとした喧嘩が勃発していましたね（笑）」と打ち明けた。
また、同会場を含め、全国のジョー マローン ロンドンの店舗においてクリスマスコレクションを購入すると、ホリデー限定のトランプモチーフオリジナルステッカーを貰うことができるそうで、山田はその中からハートのモチーフをセレクト。理由を聞かれると、「なんででしょうね。1番欲してるんじゃないですか？わからないですけど（笑）」と茶目っ気たっぷりに回答した。そして「このハートのステッカーが1番目に入ったので、このステッカーにさせていただきました」と説明。ハートのモチーフステッカーが貼られたコロンを誰にプレゼントしたいかという質問には「普段お世話になってるスタッフさんとかが1番気持ちが伝わるかなと思いますね」と答えていた。
ほかにも、同イベントでは山田が同ポップアップに設置されているプリンコを体験する企画も行われた。山田は、2枚のコインを落として最高得点の200点を狙ったが、10点ゾーンに2枚のコインが入る結果に。これに、山田は「なんで…」と天を仰ぎ「すみません。せっかく来ていただいたのに。100点＆100点を出す場面ですよね。本当にすみません」と申し訳なさそうな表情を浮かべていた。（modelpress編集部）
◆山田涼介「僕の家にメンバー5人が遊びに来て」
◆山田涼介、クリスマスの思い出回顧
