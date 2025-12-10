【ふたご座流星群２０２５】 ことし最大の流星群

『ふたご座流星群』は年間最大の流星群で、毎年一定して多くの流星が見られ、《極大期》には１時間あたり６０個と予想される三大流星群のひとつです。

《流星出現期間》は４日（木）～２０日（土）、最も多くの流星が期待できる《極大期》は１４日（日）夜～１５日（月）明け方とみられています。

今夜は西日本は晴れから曇りが多く、関東甲信も晴のち曇り、曇り時々晴れが多くなっています。東北は晴れが多く、北海道は晴れのち曇り、曇りのち雪などとなっています。

《今夜の全国天気予報（１時間ごと）》、《県庁所在地の１６日間予報》を画像で掲載しています。最も観察に適している１３日（土）１４日（日）は雨または雪の予報が多く、気象庁では

「１４⽇（日）から１５⽇（月）にかけて、低気圧が発達しながら⽇本付近を北東に進むため、このため、低気圧の発達の程度等によっては、⼤荒れ、⼤しけ、⾼潮、警報級の⼤雪となるおそれがある。」と、注意を呼びかけています。

《ふたご座流星群ギャラリー（写真集）》はこちらにまとめてあります。

【ふたご座流星群】放射点を見つけよう

放射点がある「ふたご座」を見つけましょう。

１）まず「オリオン座」を探します（”３つ並ぶ星”が目印）。その左側に「ふたご座」があります。

２）「冬の大三角」も目印になります（ペテルギウス・プロキオン・シリウス）の左側です。

３）放射点が分からなくても気にすることはありません。放射点付近を中心に空全体を見渡しましょう。

国立天文台によると、ふたご座流星群は、夕方から明け方まで流れ星を見れるチャンスがあるが、午後９時頃からが好条件との事です。特に午前２時頃には、放射点がほぼ天頂に位置するため、流れ星が真上から降ってくるように見られるそうです。

月の満ち欠けカレンダー

『月の満ち欠け』と『ふたご座流星群』の出現時期をまとめました。

『月』は１２月５日（金）が満月で、２０日（土）が新月です。先週金曜日が満月だったため、月明りが邪魔をして条件的にはよくありませんが、月の光を背にして観察してみてください。流星数は《極大期》にかけて徐々に増えていき、月明かりの影響が減っていくでしょう。

観察の注意点＆撮影のコツ

冬場ですので防寒対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを１５秒～３０秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。ふたご座の位置確認に使えます。

１０日（水）夜～１１日（木）明け方の天気

《１０日午後６時～１１日午前５時の１時間ごとの天気》をエリアごとにメッシュ予報で掲載しています。夜は冷え込むため寒さ対策を十分になさってください。

１６日間予報（２６日（金）まで）

流星群観察の計画を立てましょう。各都道府県の県庁所在地の１６日間予報を、画像で掲載しています（北海道は札幌と釧路の２か所）。

流星群極大の１４日（日）～１５日（月）の天気は、１３日（土）～１４日（日）に前線を伴った低気圧が日本を通過するため、「１４日（日）は雨か雪」で風も強く荒れた天気のおそれがあります。極大のころは、流星群観察にはあいにくの空模様になるおそれがあります。

ふたご座流星群ギャラリー（写真集）

ＭＢＣスクープ投稿にいただいた写真や、ＭＢＣ南日本放送の気象予報士『亀田晃一』が過去に撮影した「ふたご座流星群」を画像で掲載しています。

「星座と流れ星との共演」、「各地の名スポットと流れ星との共演」も狙ってみたいところです。様々な設定で好みの星の写り具合や色味を探してみてください。

オリオン座は放射点とも近く、星座の中でも分かりやすいので、流れ星との共演は狙いやすいかもしれません。

寒さとの戦いになりますが。撮影にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

