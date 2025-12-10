【あの頃、テレビドラマは熱かった】#18

最初の“月9”が後に一大ブームとなるトレンディードラマの「種」だった

「とんぼ」（1988年／TBS系）

“バブル絶頂”目前の1988年。ハードに働いて派手に飲むのがサラリーマンの美徳とされ、「24時間戦えますか」というフレーズがもてはやされていた。この年の7月クール、フジテレビ系木曜劇場では後に“トレンディードラマ”の象徴となるダブル浅野が主演した「抱きしめたい！」が放送される。

都会のイケてる三十路手前の女子たち。彼女らに憧れる女子がいて、それに群がる男子がいて──そんな時代だった。だからこの年のドラマを語るとき、「抱きしめたい！」は外せない。

でも、同じ88年の10月クールにTBS系で放送された「とんぼ」もまた、この年の代表作だと思う。主人公は長渕剛（当時32）演じるヤクザの英二。東京の下町を舞台に、血と涙と怒りが交錯するこのドラマは、浮かれる時代へのカウンターであり、去りゆく昭和の叫びでもあった。

70年代後半から80年代前半にかけての長髪で線が細く、ちょっと女々しいフォークを歌う長渕を知る僕には、バイオレンスすぎる彼の姿に違和感というか痛々しさも感じていたのは正直なところ。後の信者にはボコられそうだから大きな声では言えないけれど。

それでもこの作品が“硬派ナガブチ”を決定づけたのは間違いない。そして何より彼自身が今日までずっと“英二”にとりつかれているようにも思える。

「とんぼ」と同クール、フジテレビ系では田村正和（当時45）主演の「ニューヨーク恋物語」、三上博史（当時26）主演の「君が嘘をついた」など恋愛ドラマが並んでいた。スパークリングワインの広告で「イブの夜を一緒に過ごす男が、今年のマン・オブ・ジ・イヤーです」みたいなコピーもあった時代だ。そんな“恋愛至上主義”の中で「♪東京のバカヤロー」と叫んでいた「とんぼ」は、異質な輝きを放っていた。

当時駆け出しのテレビ誌記者だった僕は、竹橋の毎日放送東京支社から赤坂のTBSへ、「野生の王国」などの番宣原稿を届けるハイヤーに何度か便乗したことがある。毎日新聞の旗をなびかせた黒塗りの車の中から見えたのは、三宅坂を越えた内堀通りに、各局のSNG車両が並んでいた光景。そう、“昭和のXデー”に備えた張り付きだった。

……あの秋、テレビの中にはさまざまな“男たち”がいた。木曜の夜はNYで田村正和がしゃれた色気を見せ、金曜には長渕が怒りをぶつけ、CMでは時任三郎が「24時間戦えますか」と問いかけていた。そして水曜夜のテレビ東京系では、光GENJIの「あぶない少年」を継いで、あの6人の少年が本人役でドラマデビュー。昭和の終わりと、次の時代への予兆がブラウン管の中で交錯していた。

（亀井徳明／テレビコラムニスト）