カンニング竹山

「いつになく本気でムキになっていた」

制作会社のディレクターを驚かせたのはワイドショーでコメンテーターとして活躍するカンニング竹山（54）。10月末、国旗損壊罪を盛り込んだ刑法改正案を参院に提出した参政党の梅村みずほ議員とABEMAの報道番組で激論を交わした。MCの竹山が「日の丸を嫌いな人もいる」と発言すると大炎上。1カ月以上たった今も保守層からヤリ玉に挙がっている。

「それ自体は竹山さんもそんなに気にしていないと思う。むしろ場が盛り上がって“してやったり”でしょう。キレ芸は相手をエキサイトさせる狙いもあるわけですから」

本当にムキになったのは日の丸論争とは別のことである。竹山は偏差値が低い高校の出身でご意見番の資格はないといったSNS上での攻撃に強く反応。「入学した当時は偏差値は60前後の学校で私自身は確か中学卒業時は偏差値は63〜65あたりだったと記憶しております」と反論したのだ。その文面からは「悔しさがにじみ出ていた」と前出のディレクター。「いつもなら軽く受け流すところなのに、優等生だった過去の自分や母校がおとしめられるのがよほど耐えられなかったのだろう」と竹山の気持ちを推し量る。

福岡県立早良高校に入学したのは開校2年目の1987年。地元の塾経営者は「最初の頃は新興校に対する期待が大きく、優秀な生徒が集まっていた」と証言する。その一人が竹山だったというわけだ。前出のディレクターは「まぎれもなく地頭はいい」と断言する。

「コメンテーターに起用された当初は勢いでまくし立てるだけで、事実の間違いも多く、恥ばかりかいていた。そこでへこたれず、ひそかに猛勉強したに違いない。凄まじい集中力で知識を吸収していった」と振り返る。

早良高校は交通の便があまりよくないこともあって、次第に人気が低下。定員割れを起こす年もめずらしくなくなった。「偏差値60は遠い昔。母校を傷つけられて反発したい気持ちはわかるが、竹山さんはそうした状況をご存じないのだろう」と前出の塾経営者が続ける。

「学校側も相当な危機感を持っており、大学受験に注力できる環境をつくろうと特進クラスを設けるなど、巻き返しを図っている。かつての人気が戻る兆しもある」

竹山が芸人を志すようになったのは高校在学中だ。憧れたのは関西芸人ではなく、ビートたけしやとんねるず。彼らが活躍する東京に行きたい一心で関東の大学だけ受験した。どこでもかまわないから、上京して芸人になるための足がかりをつくるつもりだったが、結果は全滅。浪人生活に入った。そんな時に福岡吉本が発足。第1期生となった。

「博多華丸・大吉らが同期にいたが、もっとも嘱望されていたのは竹山だった」と地元紙記者。だが、東京への夢をあきらめきれず、1年後に福岡吉本を辞め上京。芸人として花開くのはまだ、だいぶ先の話である。

（田中幾太郎／ジャーナリスト）