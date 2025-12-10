プロ野球・日本ハムで活躍する東根市出身の斎藤友貴哉投手が10日、古里を訪れ、母校の生徒たちと交流しました。



東根市出身で北海道日本ハムファイターズの斎藤友貴哉投手（30）は、最速161キロの剛速球を武器に今シーズン、抑えとして47試合に登板し防御率1・35とリーグ2位となったチームの好成績に大きく貢献する飛躍のシーズンとなりました。

斎藤投手ははじめに東根市役所を訪れ、土田正剛市長と懇談。「地元からの応援が力になっている」と感謝の思いを述べました。





斎藤投手「中学校の友達やいろんな人から『頑張って』と連絡をもらっている。東根市のプロ野球選手の代表として誇りをもって戦っていく」土田正剛東根市長「早く1億円プレーヤーになってほしい。来年活躍してなれるように頑張る」小坂憲央アナウンサー「体育館に全校生徒が集まってます。いま斎藤友貴哉投手が姿を見せました。大きな拍手で迎えられます」斎藤投手はこの後、母校の東根市立第二中学校を訪れ、生徒たちと交流しました。生徒「試合で逆転されそうな時どのような気持ちでプレーしていますか」斎藤投手「自分のことに集中する。人の感情は操作できない。 セルフコントロールをすごい大事にしている」最後に全校生徒から応援の言葉を贈られた斎藤投手。来シーズンは、個人タイトルの獲得とチームのリーグ優勝を目標に掲げます。斎藤投手「来季はプロ8年目になるが、優勝を欲している。東根市を盛り上げるとなったら優勝すれば盛り上がってもらえる。皆さんと喜びを共有したい」斎藤投手は10日夜、地元のスポーツ少年団の練習に参加し、子どもたちに直接アドバイスを送るということです。