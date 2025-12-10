井岡一翔、大みそかのＷＢＡバンタム級挑戦者決定戦に自身のファイトマネーで１５歳以下の子どもたち５０組１００人招待

◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級９位・井岡一翔―同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦 同級２位・吉良大弥―同級７位イバン・ガルシア・バルデラス（１２月３１日、大田区総合体育館）

元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が所属する志成ジムは１０日、３１日に東京・大田区総合体育館で行われる「ＬＩＦＥＴＩＭＥ ＢＯＸＩＮＧ ＦＩＧＨＴＳ３０」に、井岡が自身のファイトマネーから１５歳以下の子ども５０組１００人（子供と保護者）を招待することを発表した。

井岡はメインイベントのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝と対戦。日本男子初の５階級制覇を目指し、同級転向初戦に臨む。

詳細は井岡一翔のインスタグラム、または志成ボクシングジムのホームページで。

◆応募期間 １２月１０日から１２月１６日午後１１時５９分まで。