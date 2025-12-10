寺島しのぶ、夫＆息子がクリスマスツリーを飾る“ほっこり”家族動画に反響「綺麗で豪華だなあ」「こんな素敵なデコレーションを ご家族で仲良く出来るなんて幸せですね」
俳優の寺島しのぶ（52）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎役者・尾上眞秀（まほろ・13）と、夫でフランス人のクリエイティブアートディレクター、ローラン・グナシア氏がクリスマスツリーを飾る“ほっこり”家族動画を披露した。
【動画】「綺麗で豪華だなあ」寺島しのぶが公開した、夫＆息子がクリスマスツリーを飾る様子
投稿された動画には、親子が協力し、丁寧にツリーを飾り付けていく様子が収められており、家族の仲の良さが伝わってくる。また、動画の最後には「今年もサンタの季節ですね」というコメントとともに、華やかに飾り付けられたツリーの前で、愛犬を抱き笑顔を見せる眞秀の姿も添えられている。
この温かい家族のひとときに対し、コメント欄には「綺麗で豪華だなあ」「こんな素敵なデコレーションをご家族で仲良く出来るなんて幸せですね」「すごい」「綺麗で豪華」など、ツリーの美しさと、ほほ笑ましい家族の形を羨む声が多数寄せられている。
【動画】「綺麗で豪華だなあ」寺島しのぶが公開した、夫＆息子がクリスマスツリーを飾る様子
投稿された動画には、親子が協力し、丁寧にツリーを飾り付けていく様子が収められており、家族の仲の良さが伝わってくる。また、動画の最後には「今年もサンタの季節ですね」というコメントとともに、華やかに飾り付けられたツリーの前で、愛犬を抱き笑顔を見せる眞秀の姿も添えられている。
この温かい家族のひとときに対し、コメント欄には「綺麗で豪華だなあ」「こんな素敵なデコレーションをご家族で仲良く出来るなんて幸せですね」「すごい」「綺麗で豪華」など、ツリーの美しさと、ほほ笑ましい家族の形を羨む声が多数寄せられている。