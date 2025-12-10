まさかの脱落！『ドラゴンボール』人気キャラ投票結果 敗者復活戦リストにファン衝撃「悲しい」
人気漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の3rdステージで脱落してしまったキャラクターがネット上で話題となっている。
敗者復活戦として1キャラクターが復活するが、候補にいるのは亀仙人、マイ、神龍、カリン、餃子、ナッパ、ギニュー、人造人間17号、人造人間16号、ミスター・サタン、魔人ブウ（純粋）（善）、ゴテンクスなど名前が知られているキャラクターばかり。
これにネット上では「サーターン！サーターン！やっぱり人気投票と言ったらなので最終決戦までは残ってほしい！」「亀仙人が残って当然だろ」「人造人間17号が落ちてしまって悲しい！復活出来ますように」「なんだかんだでミスターサタンは復活して欲しい気持ちがあります」などと反応している。
なお、復活するキャラは11日午前11時に発表。3rdステージを突破したキャラは1位が孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はヤムチャ。11位はフリーザ、12位はブルマ、13位はチチ、14位はクリリン、15位は天津飯、16位はブルマの家の黒猫、17位は孫悟天、18位はビーデル、19位はラディッツ、20位はランチとなった。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出する。
最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式YouTubeチャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
