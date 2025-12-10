元西武監督の辻発彦氏（66）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。FAで桑原将志外野手（32）、石井一成内野手（31）、現役ドラフトで茶野篤政外野手（26）が西武に新加入。明らかに層が厚くなった野手陣に競争を促した。

辻氏は「競争はし烈になってくる」と指摘した。来季は今井達也、高橋光成がメジャー挑戦で抜ける可能性が高い。

「投手力がマイナスになるので打たなきゃいけない」と、打線の奮起を求めた。

イメージ出来るのは4番・ネビン、5番・渡部くらい。辻氏は「クリーンアップの前後に石井選手か」と、2番か6番を予想した。

その石井も内野手の激しい競争の中にいる。「滝沢、源田、石井に渡部も（秋季練習で）サードをさせていた。源田だって来年はやってもらわなきゃ困る」と、奮起を促した。

そして、現役ドラフトでオリックスから獲得した茶野についても「シュアなバッティングで足も速い。本人もチャンスもらったと思っているはず」と、外野手争いに加わると予想した。

外崎でさえポジションは確約されていない。

辻氏は「（西武は）発展途上のチームなんで、チーム内が活性化してライバル心を持ってやってくれたらいい」と、競争を煽（あお）った。