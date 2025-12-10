◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。

前回総合13位の立教大学は、10月の予選会ギリギリ10位で本大会の切符を獲得。次点の11位法政大学との差はわずか17秒差の激闘でした。

予選会ではエースの馬場賢人選手(4年)がケガで欠場。11月の全日本大学駅伝も出走しませんでしたが、前回大会2区で快走をみせたエースが16人のメンバーに名を連ねます。その他、駅伝主将の國安広人選手(4年)をはじめ、前回経験者は5人。予選会でチーム10番目となり悔し涙を流した本宮慶尚選手(2年)もメンバー入り。一丸で“64年ぶり”となるシード権獲得に挑みます。

以下、立教大学のチームエントリー

小倉史也(4年)國安広人(4年・駅伝主将)永井駿(4年)馬場賢人(4年)吉屋佑晟(4年)伊藤匠海(3年)木代博也(3年)木島陸(3年)野口颯汰(3年)原田颯大(3年)鈴木愛音(2年)本宮慶尚(2年)森川祐暉(2年)山下翔吾(2年)尾関柊太(1年)向津翼(1年)