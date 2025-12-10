1998年に33歳で亡くなったX JAPANのギタリストhideさんが率いたバンド「hide with Spread Beaver」や、X JAPANのギタリストPATA率いるバンド「Ra:IN」などのメンバーとしても知られるキーボーディストのDIEが10日、X（旧ツイッター）を更新。目の緊急手術により入院したことを報告した。

DIEは【DIE出演ライブキャンセルのお知らせ】とし、「私DIEは1週間半ほど前から左目飛蚊症や目の霞みに悩まされてましたが、本日病院にて緊急手術（硝子体出血と白内障の合同手術）を行うことになりまして、手術前入院、手術後経過観察などで1週間ほど入院となります」と報告した。

11日および17日に開催予定だったRa:INの公演や、13日に川崎クラブチッタで開催される、故hideさんの誕生日を祝うライブイベント「hide Birthday Party」など4公演をキャンセルすることを伝え、「関係各位、主催者、ならびに出演を楽しみにしていただいてるお客様には大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。切り替えてしっかり手術に臨み万全の状態でまたステージで暴れたいと思いますので、ご理解の程宜しくお願い致します」と呼びかけた。