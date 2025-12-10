去年、廃業の危機に陥った能代市の酒蔵が酒造りの再開に向けて動き始めました。



原動力となったのは酒蔵のファンからの励まし、そして先人たちが紡いできた歴史を絶やすまいという使命感でした。



逆境の中で奮闘する1人の男性を取材しました。

■2シーズンぶりの酒造り再開へ 1か月以上続けている作業とは

平澤喜一郎さん

「いよいよですね～復活に向けた第一歩ということで緊張している部分と、心が盛り上がっている部分と、ついに始まるぞっていう期待感はすごい大きいです」





■能代で唯一の酒蔵を応援するため…新たなスタッフは声を掛け合い集まった地元の人たち

父が6代目、能代市の喜久水酒造で製造責任者を務める平澤喜一郎さんです。この冬、2シーズンぶりに酒造りを再開することにしました。リスタートに向け、スタッフと1か月以上続けている作業があります。平澤喜一郎さん「ぞうきんではなく ふきんでていねいに拭いてください」雑菌が一番の敵の酒造り。連日、朝から夕方まで行っているのが酒蔵の大掃除です。平澤喜一郎さん「昔は掃除を怠ると酒すっぺくなるど～ってよく言われていました。雑菌が繁殖してすっぱいお酒ができる」酒造りの最中に繁殖すればすべての酒を台無しにする恐れもある雑菌。直接酒造りに使う道具だけでなく、酒蔵にある、ありとあらゆるもの。壁や天井に至るまで汚れやほこりを徹底的に取り除きます。平澤喜一郎さん「こういうところとかボイラーの配管の上とかもちゃんと拭いて汚れを取る」

酒造りを行うメンバーの顔合わせの場でもある酒蔵の大掃除。



4人とも今回が初めての参加です。いずれも酒造りの経験はありません。



平澤喜一郎さん

「めっちゃインフルエンザ流行ってるみたいね」「酒造りが始まると手洗いとアルコール消毒が必須になってくるんで風邪ひかなくなるんですよ」「休憩入れつつがんばってください」



去年11月、喜久水酒造は業績不振のため事業を停止。



8人いた従業員全員を解雇せざるを得ませんでした。



今年、地元企業の支援で酒造りが再開できる見通しとなったものの、元従業員のほとんどが新たな職場で新たな生活を始めていました。



正社員として再び採用することができたのは事務を担当する1人だけ。



新たなスタッフは能代で唯一の酒蔵を応援しようと声を掛け合い集まった地元の人たちです。



平澤喜一郎さん

「能代みんな老舗のお菓子屋さんとかみんな廃業しているので喜久水までもかという思いだったと思います、みんな市民はね」



伊勢美知子さん

「少しでもお役に立てるんであれば本当にありがたいと思って働いています」



春口庸子さん

「おいしいお酒を造りたいですよね」

■地域で親しまれて150年 酒造りを取り巻く環境はかつてないほど厳しく それでも…！

酒造りの再開に向けて平坦ではない道のりを歩み始めた平澤さん。



これまでに製造した酒を貯蔵しているのが国の文化財に指定されている施設です。



125年前に作られた旧国鉄の鶴形トンネル。



全長は約100メートル。年間を通じて内部が11度前後に保たれています。



直射日光も当たらないため、酒の劣化を防ぐことができます。



在庫の酒を販売しながら、借金の返済を続けている平澤さん。



「出口のないトンネルはない」。



平澤喜一郎さん

「会社のファンの方からいただいたファックス心温まるお手紙もいただいております」「電話でも応援していただいたりとかたくさんの方に心配をかけていたので、その辺の応援とかもたくさんいただきましたね」



地域で親しまれて150年。



酒米の高騰をはじめ、光熱費や運送費など、ありとあらゆる経費が増えて、酒造りを取り巻く環境はかつてないほど、厳しさを増しています。



それでも。



能代の大火をはじめ幾多の困難を乗り越え、先人たちが紡ぎ続けてきた蔵の歴史を途絶えさせてはならない。



使命感だけが平澤さんを動かしています。



平澤喜一郎さん

「能代に一軒だけの造り酒屋なくしちゃいけないもんだと改めて認識しました。再建に向けてやらなきゃいけないことと乗り越えなきゃいけない壁はすごい高いのですが、できれば皆さんの期待に応えるべくいい酒造りを続けることができればいいなと思います」



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



平澤さんは年明けの1月に本格的な仕込み作業を始め、来年3月には復活の新酒を出荷したい考えです。