いろりであぶった豆腐を食べて1年の無病息災を願う東成瀬村の伝統行事「豆腐あぶり」を地元の小学生が体験しました。



村の歴史や名所などが描かれた郷土かるたの大会も開かれ、子どもたちがふるさとへの愛着を深めました。



「ほたる飛びかう～はい！成瀬峡～」



東成瀬小学校では子どもたちに村の伝統にふれてもらおうと、毎年この時期に4年生を対象にしたかるた大会を開いています。





使うかるたは村の歴史や名所などが描かれている郷土かるたです。「燃える紅葉てんしょうの滝、はい」「猿橋は猿の渡った景勝地」「沼渡る・・・あーー！」かるた大会のあとは、1年の無病息災を願う師走の村の伝統行事「豆腐あぶり」を体験しました。お年寄りが説明「真っ白い豆腐さみそをつけてよし、来年こそはお医者さんにはかからない」「豆腐あぶり」はかつて、診療代や薬代を払えない村人が健康でいられるようにと、医者の面目をつぶす意味合いを込めて、スネに見立てた豆腐をいろりであぶり、味噌をつけて食べたのが始まりといわれています。子どもたちは、健康を願いながら焼きたての豆腐をいただきました。村の人「これね、ついてるみそはみなさんが去年みそづくりをしたでしょ？そのみそです」子ども「んっ！えっ！だからこんなにおいしいのか！」お年寄りの話「4年生のときに豆腐あぶりやったなということと、ふるさとを忘れないでください、じいさまのお願いです」子ども「みそと豆腐の味が重なってておいしかったです」子ども「豆腐あぶりを食べると病気にかからないことが 勉強になりました」子ども「病気にかからないように豆腐を食べたり勉強をいっぱいしたりしていきたいです」今年も残すところ半月余り。子どもたちは伝統行事を通してふるさとへの愛着を深め、新年を健康に迎えることを誓いました。