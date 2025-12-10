スタジアムの議論が続く中、サッカー明治安田J2ブラウブリッツ秋田の岩瀬浩介社長など3人がシーズン終了報告のため鈴木知事の元を訪れました。



岩瀬社長は、スタジアムの整備に向けた資金を集めるため、民間企業への働きかけを年明けにも始める考えを示しました。



J2、5年目のシーズンは11勝17敗10引き分け。



一度はJ3降格圏まで順位を落としたものの、20チーム中14位でJ2残留を決めたブラウブリッツ。





10日は岩瀬社長と吉田謙監督、それにキャプテンの諸岡裕人選手が県庁を訪れ、鈴木知事にシーズン終了を報告しました。ブラウブリッツ秋田 諸岡裕人主将「ほんとに苦しいシーズンではあったんですけど、なんとかJ2残留というところは自分たちでつかめたので、それを来季につなげないといけないと思いますし、いろんなものを進めていく上で自分たちの結果っていうところが一番だと思うので、自分たちはほんとに結果を出すっていうところにフォーカスして選手みんなで頑張りたいと思います」八橋地区で計画されているスタジアム整備に向けて岩瀬社長は、資金を集めるため民間企業への働きかけを年明けにも始める考えを示しました。岩瀬浩介社長「民間の企業の皆さんもみんなでやろうというようなお話も声もいただいておりますので、その座組というか窓口も含めてですね、しっかりと設けていけたらなというふうには思っております」鈴木知事「やはりみんなで力を合わせてやっていかないといけないと思います、その中で先頭切るのはやはりチームとその周りの皆さんだと思いますので、ぜひですね民間の事業者の力を集めるという努力を早急に進めていただきたいですし、それをまかせっきりではなくてしっかりと応援するのはわたしたち行政の役割だと思いますので、ぜひ力を合わせて頑張っていきましょう」一方、岩瀬社長は秋田市の沼谷市長が「ならない」と明言したスタジアム整備の事業主体について、明言を避けました。岩瀬浩介社長「しっかり連携をとることが大事かなと思ってますので、我々だけが勝手に動くんではなくて、それこそ秋田一体となってオール秋田で動けるような準備をしていきたいと思ってます」記者「3者の話し合いの場の具体的な動きは？」岩瀬社長「まだうかがってませんけども、これからあるのかなというふうなところでおります」記者「誰が率いて行う場？」岩瀬社長「市のほうからあのような形で主体は単体では（ならない）というお話がありましたので、何かしらのお声がけはいただけるのかなというふうには思ってます」岩瀬社長は県・秋田市・ブラウブリッツの3者で予定している次回の話し合いについても、受け身の姿勢を示しました。