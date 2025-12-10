aimiが、5作目となるEP『Tell Me You Love Me Too』を本日配信リリース。本作を記念し、Zine『Tell Me You Love Me Too Special Zine』が限定50部でオンラインとライブ会場で販売される。

今作は“愛の余韻”をテーマに、大切な人との別れ、過去のトラウマ、一途で情熱的な恋心など、さまざまな愛のストーリーを綴った全6曲入りのコンセプチュアルEP。ソウルフルでエモーショナルなR&Bサウンドが、愛に生きる人々の心を優しく包み込む作品となっている。

1曲目「In The Memories」は、亡くなった親愛なる人への深い愛情と、そこに残る温かな記憶を描いた、パーソナルな1曲。先行シングル「Make a hit」は、“私とあなたとならヒットだって作れちゃう”と情熱的に歌い上げるスロージャムとなっており、そのほかにも一途な愛を歌ったドリーミーなミッドチューン「Is It A Crime?」、夕陽に染まる恋のワンシーンを描いた「Magic Hour」、叶わない恋に溺れる切なさを描いた「Lost with you」、そして“そこに愛があったと言って”と刹那な願いを込めた「Tell me」と、エモーショナルなラブストーリーを描いた楽曲が収められている。

サウンド面では、90’sクワイエットストームR&Bにインスパイアされたソウルフルなサンプリングトラック、ミニマルなアコースティックR&B、西海岸サウンドなどを織り交ぜ、多面的な愛の景色を表現。プロデュースはaimiの作品を多く手掛けるModesty Beats、アトランタを拠点に活動するDJ／プロデューサーのRoos、NINETYSEVN、ミックスはアトランタ在住のJess Wong、マスタリングはHiroshi Shiotaが担当している。

EPリリースを記念して販売されるZineは、編集をaimi自身が担当。EPビジュアルの未公開テイクに加え、収録曲の歌詞、翻訳、セルフライナーノーツを1冊にまとめたビジュアル冊子となっている。

・aimi コメント

今年に入り、2枚目のEPをリリースすることになりました。今回収録される楽曲は共通して「愛の余韻」をテーマにしていますが、恋愛に限らず、誰かを信じ、時に傷つき、それでもまた誰かに救われる--そんな経験をしたことがある方に、ぜひ聴いてほしい作品です。

