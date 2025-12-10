鳴海唯による季刊ZINE企画『Magic hour』が始動。第1号『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』が2026年1月10日に発売されることが決定した。

NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロイン・朝田のぶ（今田美桜）の同僚・小田琴子役を演じるなど数々のドラマや映画に出演し、2026年1月期のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』ではヒロインを演じることが決まっている鳴海。

『Magic hour』は、鳴海が「ZINE」を舞台に自身を表現する企画。季刊で刊行される『Magic hour』の第1号は「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこが撮影を担当。以前から交友がある2人の関係性だからこその、飾らず自然体の鳴海の姿を楽しむことができる1冊に仕上がっている。第2号以降も毎号異なるテーマを設定し、それぞれの世界観の中で鳴海の新たな一面を発信していく予定だ。

予約は、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppi、「フラームジェクト」から12月10日より可能。それぞれ先着で「＠Loppi・HMV限定特典」「フラームジェクト限定特典」としてハーフサイズブロマイドがついてくる（※なくなり次第終了）。さらに「フラームジェクト」での購入者のうち、抽選で10名に本人直筆サイン入り商品が届けられる。なお、HMV店頭では発売を記念したミニパネル展も実施予定。詳細は後日発表される。

【鳴海唯 コメント】この度、4つのZINEを制作することになりました。友人のカメラマンの三森いこちゃんとご飯を食べている際、何か自由に面白い事を一緒にやりたいねという話になった事が始まりで、それを愛のあるスタッフの皆様と共に、このような素敵な形で具現化することができました。なんてことない日々から、かけがえのない時間を拾い集めるような、そんなZINEになっています。ぜひ発売を楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）