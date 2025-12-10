ポルノグラフィティが、EP『種』のリリースと、全国ツアー『水』の開催、13thアルバム『果実』のリリースを同時に発表した。

本情報は、“種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める”というキャッチコピーと共に発表。2026年秋頃にリリース予定のオリジナルアルバム『果実』は、2022年にリリースした『暁』以来約4年ぶりであり、これまでとこれからが楽曲1つひとつに凝縮されたベストアルバムのような作品となる。

アルバムのリリースに先がけ、2月に配信リリースされるEP『種』は、2月末より開催を控える全国ツアーの前に聴いてほしいという思いから、『果実』の新録曲から選び抜かれた楽曲群で構成される。

本ツアーは、ツアーを通して会場の観客の熱気、歓声やさまざまな想いが、“種”たちへの刺激と栄養となり、さらに作品が成熟するという思いから『20thライヴサーキット“水”』というタイトルに。2月27日の千葉 市原市市民会館公演を皮切りに、ファイナルの東京ガーデンシアターまでの全国28カ所35公演となり、ポルノグラフィティとしても久しくツアーで訪れていなかった地域も含まれる。また、新たに5月6日に東京 SGCホール有明公演も追加発表となった。

さらに、本日よりオフィシャルファンクラブ love up!にてチケット最速先行受付もスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）