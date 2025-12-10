TBS系にて毎週日曜21時から放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。12月14日に放送される最終回に向けて、佐藤浩市、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎のオールアップコメントが公開された。

参考：『ザ・ロイヤルファミリー』が継承する日曜劇場のレガシー “耕一”目黒蓮が見つめる次の夢

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本は喜安浩平、演出は塚原あゆ子、松田礼人、府川亮介が担当している。

山王耕造役の佐藤は、「キャストもスタッフもみんなが熱い気持ちで参加していて、いい作品にしたいと思っているから、本当に大変だったけどいい作品が作れたと思います」と作品への思いをコメント。その言葉を受け、主演の妻夫木聡が涙を滲ませる場面もあったという。

耕造のライバル・椎名善弘を演じた沢村は、「（佐藤）浩市さんのライバル役ができる日が来るなんて思っていなかった」と笑顔を見せ、「本当に素晴らしい作品に参加させていただけたと幸せを感じています」と感謝を述べた。

黒木は、「何よりも、栗須さんの泣き顔に惚れました（笑）」と妻夫木の演技を絶賛。小泉孝太郎は、「実際に競馬の世界を知る方々が感動して、毎週放送を楽しみにしてくださる、そういうドラマって本当にすごいなと思いました」と反響の大きさを喜んだ。

そのほか、レギュラーキャストの関水渚、高杉真宙、吉沢悠、中川大志のクランクアップ写真も到着している。

最終回では、20年という歳月を経て継承されながら、変わらずチームで追い続けてきた“日高の馬で有馬に勝つ”という壮大な夢の行方が描かれる。

コメント●佐藤浩市（山王耕造役）（妻夫木）聡とご飯を食べている時、「今回のこの作品、スタッフからいいものを作るぞっていう熱量を感じるんだよね」って言ったら、聡も「僕もそう思うんですよ」って言っていて。キャストもスタッフもみんなが熱い気持ちで参加していて、いい作品にしたいと思っているから、本当に大変だったけどいい作品が作れたと思います。本当にお疲れさまでした。

●沢村一樹（椎名善弘役）言いたいことは本当にたくさんあるのですが、（佐藤）浩市さんのライバル役ができる日が来るなんて思っていなかったので、本当に感謝しています。しかも、本編では耕造さんに何度も勝てて、本当に気持ちのいい現場でした（笑）。でも本当にこれで終わりなんだなと思うと寂しいです。僕の周りには競馬をする人がそんなに多くないんですが、競馬をしない人でも「こんなに競馬って面白いんだ」とか、放送を見て「毎週妻夫木さんに泣かされています」とか感想を言ってくれて、本当に素晴らしい作品に参加させていただけたと幸せを感じています。

●黒木瞳（山王京子役）ワクワクドキドキした顔合わせ・本読みから、その高揚感は今日まで続きました。楽しく京子を演じさせていただきましたし、馬好きの私としてはいち視聴者としても楽しませていただきました。何よりも、栗須さんの泣き顔に惚れました（笑）。毎話泣いていらっしゃって、胸がキュンとなりました。素敵な作品に参加させていただき本当にありがとうございました。

●小泉孝太郎（山王優太郎役）ドラマの放送が始まってから、バラエティ番組のロケで行った商店街の方々や、レストランに行った時の隣のお客さんなど、本当に多くの方から「競馬事業部を無くさないでください」と言われました（笑）。それから先日、武豊さんとお仕事をする機会があり一緒に競馬関連の場所を巡ったのですが、やはり色んな方がこの作品を観てくれていて、「1話から泣きました」などと声をかけてくれました。実際に競馬の世界を知る方々が感動して、毎週放送を楽しみにしてくださる、そういうドラマって本当にすごいなと思いました。そんな素敵な作品に参加させていただいたこと、大変嬉しく思います。

（文＝リアルサウンド編集部）