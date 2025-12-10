１２月１９日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のギミック<475A.T>の公開価格が、仮条件（１１２０～１１５０円）の上限である１１５０円に決定した。



同社は、クリニックの医師と患者をつなぐ医療情報の提供を行う医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」など、医療特化型のプラットフォームの展開が主な事業。医療情報マガジン「頼れるドクター」、病院版医療情報サイト「ホスピタルズ・ファイル」、動物病院情報サイト「動物病院ドクターズ・ファイル」、医療職向け転職支援サービス「ドクターズ・ファイル エージェント」などを運営している。公募株式数１００万株、売出株式数１１６万８２００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し３２万５２００株を予定。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS