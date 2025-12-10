坂本美雨と原摩利彦が、コラボレーションEP『Resonant Tales』（読み：レゾナント・テイルズ）を本日12月10日に配信リリースした。

近年2人は、原が音楽を手がけた映画『国宝』の主題歌「Luminance」や、坂本が司会をつとめるNHK Eテレ『日曜美術館』のテーマ曲「under our olive tree」を発表するなど、共同で創作を続けている。

今回のEPで原は、全曲の作曲、編曲、プロデュースを担当。イスラエルの空爆で命を落としたガザの大学教授であり詩人のリフアト・アルアライールの詩にメロディを付けて歌唱した先行シングル「If I must die」をはじめ、坂本が積極的に人道支援を続けるパレスチナ自治区ガザの人々に祈りを捧げた3曲を収録。ジャケットは、坂本が『日曜美術館』の収録で出会い意気投合した画家の黒田征太郎による作品『Flower』が起用されている。

また坂本と原は、2026年2月7日に両名義での初のワンマン公演『Resonant Tales』を自由学園明日館にて開催。本日18時よりチケットの発売がスタートしている。

