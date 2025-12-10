（台北中央社）荘翠雲（そうすいうん）財政部長（財務相）は10日、先月12日に開始した国民や一部外国人居住者への現金1万台湾元（約5万円）の一律給付について、今月9日までに対象者の85％に当たる2012万人が受け取ったと明らかにした。



「国際情勢に対応するため、経済や社会、国土安全保障の強靱（きょうじん）性強化を図る特別条例」に基づいて編成された強靱性特別予算から拠出され、2360億元（約1兆1840億円）が現金給付に計上された。特別予算の財源は前年度一般会計の剰余金4444億元（約2兆2300億円）と借り入れ分の1065億元（約5300億円）。



受領方法は口座振り込み、ATM受け取り、郵便局受け取りなどが設けられ、受領者の42.55％が口座振り込みを選択した。



受給資格者は国民の他、台湾で居留許可を取得している外国籍配偶者や永久居留許可（永住権）を持つ外国人。来年4月30日まで受け取れる。



（王承中／編集：名切千絵）