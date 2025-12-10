弊社インプレスが運営する写真投稿サイト「GANREF」は、リアルイベント「GANREF MEET 2025」を12月13日（土）に開催する。入場無料（事前申し込み制）で、参加者を募集中だ。GANREFメンバー以外の応募も受け付けている。

協賛企業による製品体験・展示ブースを用意しており、会場内のモデル撮影ブースや物撮りブースで製品を試用できる。プロ写真家のセミナーも実施する。

体験できるのは、株式会社コシナの「ZEISS ＆ Voigtlanderレンズ」。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウント用のモデルを用意しており、希望者は自身のカメラを持参すれば試すことができる。10月に発売した「ZEISS Otus ML 1.4/85」も出展リストに入っている。

Other World Computing（OWC）からは、CFexpressカードをはじめとする各種メモリーカードや、ポータブルSSDなどのストレージ製品を展示。ブースにはPCや管理ソフトなども用意しており、最新の周辺機材を揃えた場合のワークフローを体験できる機会となる。

Insta360は、アクションカメラ「Insta360 AcePro2キット各種」「Insta360 GO Ultra」や、360°カメラ「Insta360 X5」といった同社製品のタッチ＆トライを展開。AcePro2については、11月に登場したばかりのポケットプリンターキットやフルプロシューターキットも用意する。

写真家によるセミナーに関しては、助川康史さんによる「GANREFで深まるフォトライフ 鉄道×風景写真のススメ」や、中野耕司さんの「野鳥＆飛行機撮影を支える高速・高信頼メディア」（OWC協賛）を開催する。

このほか、来場者限定のプレゼント抽選会や、懇親会（参加費1,000円）も行われる。

イベント名

GANREF MEET 2025



開催日時

2025年12月13日（土）13時00分～19時00分

※セキュリティロックの都合上、入場は12時45分/14時30分/15時30分/16時30分に限定。退場は自由

※レンズ体験会の当選者は11時00分に集合



会場

株式会社インプレス

※東京都千代田区神田神保町1-105神保町三井ビルディング 23F 特設会場

参加費

無料

※懇親会は参加費1,000円

ブース・セミナー協賛

株式会社コシナ、Other World Computing (OWC)、Insta360

景品協賛

Pelican Products株式会社、OMデジタルソリューションズ株式会社、株式会社ガードフォースジャパン、株式会社ニコンイメージングジャパン、株式会社山と溪谷社、株式会社 焦点工房（順不同）

イベント詳細・申込みページ

https://forms.gle/V9MtJZf3eq3ceFZW9