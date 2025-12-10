友達との別れは分かりづらい。33歳、気づけば隣に誰もいなかった【33歳という日々　独身彼なし、このみの場合 #6】

ネイルサロンの雇われ店長・このみ。結婚願望はあるけれど、彼氏はもう4,5年いない。気づけば「若いね」ではなく、「若く見えるね」と言われるようになっていた。

この先、私の人生で、誰かに選ばれたり必要とされることってあるのかな？

女性の抱える寂しさや孤独にそっと寄り添う漫画『33歳という日々 独身彼なし、このみの場合』（KADOKAWA）をお届けします。本編とあわせてお楽しみください！

年齢を重ねると、属するコミュニティやライフステージの違いで友達との関り方も変わっていきますよね。仕方がないと分かっていても、埋められない寂しさを感じる気持ちはよく分かります。寂しさを抱えながらも自分自身について内省できるのが、このみのすてきなところなんだけどな……。

次回のお話もお楽しみに！

（漫画：『33歳という日々 独身彼なし、このみの場合』鈴木みろ著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）

「33歳という日々」シリーズ 全3冊発売中！

一人で暮らすこのみ（33）、結婚したエリ（33）、母になったゆみ（33）

結婚してもしなくても、私たちは友達のままでいられるのかな？

3人の女性それぞれの、苦しくて、せつなくて、いとおしい日々の記録。