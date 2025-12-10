「近いうちにみんなで行かないと」怪物ハーランドがゾッコン！激推しする国は？「海も自然も本当に美しい」
マンチェスター・シティでゴールを量産中の怪物、アーリング・ハーランドをゾッコンにしている国がある――。
ハーランドは現地12月10日に敵地で行なわれるチャンピオンズリーグ、レアル・マドリー戦を前に『Stan Sport』のインタビューに対応。英紙『Daily Mail』によれば、25歳のノルウェー代表FWは理想の休暇について語るなかで、「オーストラリアが好きだ」と明かした。
「YouTubeで釣りやダイビングの動画をよく見るんだ。魚やロブスターを獲りに行くダイビングとかね。オーストラリアの人たちがやってるのをたくさん見てる。海も自然も本当に美しいんだ」
その名の通り黄金のビーチがあり、マリンアクティビティが楽しめる同国屈指の観光地、ゴールドコーストが特におススメだという。
「オーストラリアに行くなら、ダイビングをしないと。友人たちが１年間オーストラリアに滞在したんだ。ゴールドコーストって言うんだっけ？すごく楽しんだらしくて、強く勧めてくれたんだ。だから、近いうちにみんなでそこに行かないといけないね」
稀代のストライカーはオフのバカンスもイメージしながら、長く過酷なシーズンを戦っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まるで夢の世界…あのハーランドを虜にする絶景の数々
ハーランドは現地12月10日に敵地で行なわれるチャンピオンズリーグ、レアル・マドリー戦を前に『Stan Sport』のインタビューに対応。英紙『Daily Mail』によれば、25歳のノルウェー代表FWは理想の休暇について語るなかで、「オーストラリアが好きだ」と明かした。
その名の通り黄金のビーチがあり、マリンアクティビティが楽しめる同国屈指の観光地、ゴールドコーストが特におススメだという。
「オーストラリアに行くなら、ダイビングをしないと。友人たちが１年間オーストラリアに滞在したんだ。ゴールドコーストって言うんだっけ？すごく楽しんだらしくて、強く勧めてくれたんだ。だから、近いうちにみんなでそこに行かないといけないね」
稀代のストライカーはオフのバカンスもイメージしながら、長く過酷なシーズンを戦っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まるで夢の世界…あのハーランドを虜にする絶景の数々