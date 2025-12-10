ポルノグラフィティ、EP『種』配信リリース決定！全国ツアー『水』開催＆アルバム『果実』リリースも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ポルノグラフィティが、2026年2月のEP『種』配信リリース、2月27日からスタートする全国ツアー『水』の開催、そして2026年秋頃の13thアルバム『果実』リリースを同時に発表した。

■アルバム『果実』は2026年秋頃リリース予定

「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」という印象的なキャッチコピーとともに解禁となった今回のリリース・ツアー情報。

2026年秋頃にリリース予定のオリジナルアルバム『果実』は、2022年にリリースした『暁』以来約4年ぶり。先の見えない未曾有の時代を“暁”への祈りとともに歩み、積み上げてきた道の先にメジャーデビュー25周年という旗を立て、今なお音楽で繋がり、繋ぎできたポルノグラフィティの最新アルバムは、全曲がシングルといっても過言ではない、これまでとこれからが1曲1曲に凝縮されたベストアルバムのような作品となる。

■EP『種』は『果実』新録曲からの選抜曲で構成

そんなアルバム『果実』のリリースに先駆け、2月にEPを配信リリースすることも明らかとなった。今作は『種』と題され、2月末より開催を控える全国ツアーの前に聴いてほしいという思いから、『果実』の新録曲から選び抜かれた楽曲群で構成される。2025年にリリースされた楽曲だけを見てもNHK広島と取り組んだ『被爆80年プロジェクト わたしが、つなぐ。』のテーマソング「言伝 ―ことづて―」やアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』オープニングテーマ「THE REVO」など、幅広い層にメッセージを問いかけてきたポルノグラフィティが、次はどんな楽曲を響かせてくれるのか、今から楽しみにしよう。

■全国ツアー『水』は全国28ヵ所35公演

そして、そんな“種”たちを果実へと成熟させるための全国ツアーも開催される。ツアーを通して会場の観客の熱気・歓声や様々な想いが、“種”たちへの刺激と栄養となり、さらに作品が成熟するという思いから、『20thライヴサーキット“水”』というタイトルになることが発表された。今回あらたに、5月6日に東京SGCホール有明公演も追加発表となったが、2月27日 市原市市民会館公演（千葉）を皮切りにファイナル東京ガーデンシアターまでの全国28ヵ所35公演となり、ポルノグラフィティとしても久しくツアーで訪れていなかった地域も含まれる。

なお、12月10日よりオフィシャルファンクラブlove up! チケット最速先行受付（抽選）がスタートした。

■ライブ情報

『20thライヴサーキット“水”』

[2026年]

02/27（金）千葉・市原市市民会館大ホール

03/03（火）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

03/05（木）鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール

03/06（金）島根・島根県芸術文化センター 「グラントワ」大ホール

03/19（木）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

03/23（月）大阪・フェスティバルホール

03/24（火）大阪・フェスティバルホール

03/27（金）新潟・新潟県民会館

04/02（木）京都・ロームシアター京都 メインホール

04/04（土）福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール

04/06（月）石川・金沢歌劇座

04/10（金）香川・レグザムホール 大ホール

04/13（月）愛媛・松山市民会館 大ホール

04/18（土）北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

04/20（月）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

04/21（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

04/24（金）東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール

04/26（日）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

05/06（水）東京・SGCホール有明

05/08（金）広島・広島文化学園HBGホール

05/09（土）広島・広島文化学園HBGホール

05/15（金）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

05/17（日）岩手・トーサイクラシックホール岩手 大ホール

05/19（火）宮城・仙台サンプラザホール

05/20（水）宮城・仙台サンプラザホール

05/29（金）三重・三重県文化会館 大ホール

05/30（土）岐阜・長良川国際会議場 メインホール

06/09（火）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

06/10（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

06/14（日）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

06/16（火）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

06/17（水）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

06/20（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

07/07（火）東京・東京ガーデンシアター

07/08（水）東京・東京ガーデンシアター

■リリース情報

2026年2月配信リリース予定

DIGITAL EP『種』

2026年秋頃リリース予定

ALBUM『果実』

■関連リンク

ニューアルバム＆アルバムツアー特設サイト

https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/

ポルノグラフィティ OFFICIAL SITE

http://www.pornograffitti.jp/index.php

■【画像】『種』『水』『果実』KV