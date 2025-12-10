ポルノグラフィティ、EP『種』配信リリース決定！全国ツアー『水』開催＆アルバム『果実』リリースも発表
ポルノグラフィティが、2026年2月のEP『種』配信リリース、2月27日からスタートする全国ツアー『水』の開催、そして2026年秋頃の13thアルバム『果実』リリースを同時に発表した。
■アルバム『果実』は2026年秋頃リリース予定
「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」という印象的なキャッチコピーとともに解禁となった今回のリリース・ツアー情報。
2026年秋頃にリリース予定のオリジナルアルバム『果実』は、2022年にリリースした『暁』以来約4年ぶり。先の見えない未曾有の時代を“暁”への祈りとともに歩み、積み上げてきた道の先にメジャーデビュー25周年という旗を立て、今なお音楽で繋がり、繋ぎできたポルノグラフィティの最新アルバムは、全曲がシングルといっても過言ではない、これまでとこれからが1曲1曲に凝縮されたベストアルバムのような作品となる。
■EP『種』は『果実』新録曲からの選抜曲で構成
そんなアルバム『果実』のリリースに先駆け、2月にEPを配信リリースすることも明らかとなった。今作は『種』と題され、2月末より開催を控える全国ツアーの前に聴いてほしいという思いから、『果実』の新録曲から選び抜かれた楽曲群で構成される。2025年にリリースされた楽曲だけを見てもNHK広島と取り組んだ『被爆80年プロジェクト わたしが、つなぐ。』のテーマソング「言伝 ―ことづて―」やアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』オープニングテーマ「THE REVO」など、幅広い層にメッセージを問いかけてきたポルノグラフィティが、次はどんな楽曲を響かせてくれるのか、今から楽しみにしよう。
■全国ツアー『水』は全国28ヵ所35公演
そして、そんな“種”たちを果実へと成熟させるための全国ツアーも開催される。ツアーを通して会場の観客の熱気・歓声や様々な想いが、“種”たちへの刺激と栄養となり、さらに作品が成熟するという思いから、『20thライヴサーキット“水”』というタイトルになることが発表された。今回あらたに、5月6日に東京SGCホール有明公演も追加発表となったが、2月27日 市原市市民会館公演（千葉）を皮切りにファイナル東京ガーデンシアターまでの全国28ヵ所35公演となり、ポルノグラフィティとしても久しくツアーで訪れていなかった地域も含まれる。
なお、12月10日よりオフィシャルファンクラブlove up! チケット最速先行受付（抽選）がスタートした。
■ライブ情報
『20thライヴサーキット“水”』
[2026年]
02/27（金）千葉・市原市市民会館大ホール
03/03（火）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
03/05（木）鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール
03/06（金）島根・島根県芸術文化センター 「グラントワ」大ホール
03/19（木）静岡・アクトシティ浜松 大ホール
03/23（月）大阪・フェスティバルホール
03/24（火）大阪・フェスティバルホール
03/27（金）新潟・新潟県民会館
04/02（木）京都・ロームシアター京都 メインホール
04/04（土）福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール
04/06（月）石川・金沢歌劇座
04/10（金）香川・レグザムホール 大ホール
04/13（月）愛媛・松山市民会館 大ホール
04/18（土）北海道・帯広市民文化ホール 大ホール
04/20（月）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
04/21（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
04/24（金）東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール
04/26（日）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール
05/06（水）東京・SGCホール有明
05/08（金）広島・広島文化学園HBGホール
05/09（土）広島・広島文化学園HBGホール
05/15（金）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
05/17（日）岩手・トーサイクラシックホール岩手 大ホール
05/19（火）宮城・仙台サンプラザホール
05/20（水）宮城・仙台サンプラザホール
05/29（金）三重・三重県文化会館 大ホール
05/30（土）岐阜・長良川国際会議場 メインホール
06/09（火）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
06/10（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
06/14（日）長崎・アルカスSASEBO 大ホール
06/16（火）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
06/17（水）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
06/20（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
07/07（火）東京・東京ガーデンシアター
07/08（水）東京・東京ガーデンシアター
■リリース情報
2026年2月配信リリース予定
DIGITAL EP『種』
2026年秋頃リリース予定
ALBUM『果実』
■関連リンク
ニューアルバム＆アルバムツアー特設サイト
https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/
ポルノグラフィティ OFFICIAL SITE
http://www.pornograffitti.jp/index.php