平手友梨奈ソロ初ライブ映像作品『1st LIVE “零”』リリース決定！ジャケット写真公開

平手友梨奈が、ソロ初のライブBlu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』を2026年2月4日にリリースすることが決定。ジャケット写真も公開された。

■舞台裏を収めたドキュメンタリー映像も特別収録

本作は、2025年8月21日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された、自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』の模様を収録したライブ映像作品。

ソロ初のライブBlu-ray＆DVDとして、ライブ本編映像の他、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映像も特別収録。また、ライブ写真のフォトブック60Pとフォトカード（5種の内1枚ランダム封入）も付属される、ファン垂涎の豪華パッケージとなっている。

■Blu-ray＆DVD収録内容（全形態共通）

誰がその鐘を鳴らすのか?

サイレントマジョリティー

きっかけ

bleeding love

俺らの未来

shooting star

ALL I WANT

ひと夏の経験

仮面舞踏会

GLAMOROUS SKY

イニミニマイニモ

I’m human

『1st LIVE “零”』DOCUMENTARY

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』

