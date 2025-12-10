平手友梨奈ソロ初ライブ映像作品『1st LIVE “零”』リリース決定！ジャケット写真公開
平手友梨奈が、ソロ初のライブBlu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』を2026年2月4日にリリースすることが決定。ジャケット写真も公開された。
■舞台裏を収めたドキュメンタリー映像も特別収録
本作は、2025年8月21日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された、自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』の模様を収録したライブ映像作品。
ソロ初のライブBlu-ray＆DVDとして、ライブ本編映像の他、リハーサルなどの舞台裏をフィーチャーしたドキュメンタリー映像も特別収録。また、ライブ写真のフォトブック60Pとフォトカード（5種の内1枚ランダム封入）も付属される、ファン垂涎の豪華パッケージとなっている。
■Blu-ray＆DVD収録内容（全形態共通）
誰がその鐘を鳴らすのか?
サイレントマジョリティー
きっかけ
bleeding love
俺らの未来
shooting star
ALL I WANT
ひと夏の経験
仮面舞踏会
GLAMOROUS SKY
イニミニマイニモ
I’m human
『1st LIVE “零”』DOCUMENTARY
■リリース情報
2026.02.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』
