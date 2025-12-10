2025Ç¯12·î4Æü¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¸ø±àÆâ¤ÎÌ´¤ÎÂç¶¶(Åìµþ¡¦Âæ¾ì¼þÊÕ)¤Ë¤Æ¡¢¡ÖLIGHT WALK ODAIBA¡×¤ÎÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó(¸µÇµÌÚºä46)¤ä¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó

ÉÊÀî¶èÄ¹¤Î¿¹ß·¶³»Ò¤µ¤ó¡¢¹¾Åì¶èÄ¹¤ÎÂçµ×ÊÝ¤È¤â¤«¤µ¤ó¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¡¢¹Á¶èÄ¹¤ÎÀ¶²È°¦¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)


2025Ç¯12·î4Æü¤«¤é27Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLIGHT WALK ODAIBA¡×¤Ï¡¢¡È¸÷¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ¤ò²óÍ·¡É¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÂÎ¸³·¿¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¹­¡¹¤È¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¸ø±à¤ÎÌ´¤ÎÂç¶¶¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¡¢Ìó2¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ìó18¥«½ê¤Ë¤ª¤è¤Ö¸÷¤Î²óÍ·¥ë¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤¸÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎRin²»¤µ¤ó¡¢asmi¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²÷Êâ(¤«¤¤¤Û)¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥­¥ã¥é¤¿¤Á¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿


¡ÖLIGHT WALK ODAIBA¡×¤Ï¡¢¸÷¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ¤ò²óÍ·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î×³¤ÉûÅÔ¿´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë


¸÷¤ë¿¹¤òÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë


Ì´¤ÎÂç¶¶¤Ë¤¢¤ëÂç¤­¤Ê¡ÖLIGHT DOME¡×


ÅÀÅô¼°¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬¡Ö¹Á¶è¡¢¹¾Åì¶è¡¢ÉÊÀî¶è¡¢3¤Ä¤Î¶è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤³¤Î¹­¤¤Î×³¤ÉûÅÔ¿´¤Î¿åÊÕ¤Ï¡¢·Ê´Ñ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤³¤³¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÁö¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾EV¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¼þÍ·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£

ÅÀÅô¼°¤ÎÁ°¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤ÈÍ¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó


¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò


¤Þ¤¿¡¢Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÂæ¾ì¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Í·¤Ó¤Ç¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£MC¤«¤é¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÂæ¾ì¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤ÈÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ê¤éÁ´°÷Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀè½µ¤¯¤é¤¤¤ËµÝÌÚÆà±÷¤«¤é¡ØÍ´´õ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¤â¤Ç¤­¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£

¤ªÂæ¾ì¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦


¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö(°ì½ï¤ËÍè¤¿¤é)¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯¼Ì¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢°ú¤­¤â´ó¤ê¤â¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡È±Ç¤¨¡É¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢µÕ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î24Æü¤¬¥Ý¥ó¤È1Æü¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤Ê¤ó¤«Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£

¡Ö¤ªÂæ¾ì¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖËèÇ¯Åìµþ¤ÇÅß¤ò²á¤´¤¹¤È¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤ó¤«¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¸ª¤È¤«¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÁ²óÅú¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

º£Ç¯¤Î12·î24Æü¤Ï¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦


¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó


¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Ç¡¼¥È¤¬¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¸ª¤È¤«¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿


¥µ¡¼¥«¥¹¥­¥Ã¥Á¥ó(ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÁ°¹­¾ì)¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë


¥µ¡¼¥«¥¹¥­¥Ã¥Á¥ó(ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÁ°¹­¾ì)¤Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÃÛÃÏ2ÃúÌÜkitchen¡×¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼


(¼Ì¿¿±¦¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê)¡ÖËÌ²¤¼ò¾ì Shima=Tori¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëËÌ²¤¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡Ö¥°¥í¥Ã¥®¡×(500±ß)¤ä¡¢¶ñºà¤¬¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¥¹¡¼¥×¡×(S 500±ß¡Á)¡¢¡ÖÃÛÃÏ2ÃúÌÜkitchen¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥È¥í¥È¥í¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥Á¥­¥ó¥µ¥ó¥É¡×(800±ß)¤Ê¤É¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª


