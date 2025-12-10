「日経225ミニ」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限10万7191枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の10万7191枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 107191( 107191)
ソシエテジェネラル証券 55191( 55191)
SBI証券 42234( 18074)
楽天証券 26116( 13620)
バークレイズ証券 10664( 10664)
松井証券 10603( 10603)
サスケハナ・ホンコン 8059( 8059)
日産証券 7155( 7155)
三菱UFJeスマート 6373( 3301)
マネックス証券 1850( 1850)
フィリップ証券 1238( 1238)
みずほ証券 989( 989)
ビーオブエー証券 969( 969)
BNPパリバ証券 776( 776)
JPモルガン証券 738( 738)
インタラクティブ証券 689( 689)
ゴールドマン証券 598( 598)
UBS証券 598( 598)
モルガンMUFG証券 552( 552)
野村証券 467( 467)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3275( 3275)
ソシエテジェネラル証券 1330( 1330)
SBI証券 1062( 568)
楽天証券 749( 487)
松井証券 263( 263)
三菱UFJeスマート 138( 128)
マネックス証券 110( 110)
フィリップ証券 89( 89)
日産証券 84( 84)
JPモルガン証券 68( 68)
ゴールドマン証券 21( 21)
バークレイズ証券 16( 16)
インタラクティブ証券 8( 8)
ドイツ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 109( 109)
SBI証券 92( 78)
フィリップ証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
三菱UFJeスマート 24( 16)
マネックス証券 16( 16)
楽天証券 28( 8)
松井証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース