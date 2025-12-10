「日経225ミニ」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限13万9543枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の13万9543枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 139543( 137435)
ソシエテジェネラル証券 107172( 105064)
バークレイズ証券 32155( 32155)
SBI証券 57344( 24136)
サスケハナ・ホンコン 20414( 20414)
松井証券 20408( 20408)
楽天証券 35762( 16210)
日産証券 10900( 10900)
BNPパリバ証券 9783( 9783)
三菱UFJeスマート 8510( 4182)
モルガンMUFG証券 3316( 3316)
マネックス証券 2910( 2910)
野村証券 3591( 2759)
広田証券 2749( 2749)
ゴールドマン証券 2259( 2259)
フィリップ証券 1918( 1918)
大和証券 2310( 1510)
JPモルガン証券 1478( 1478)
インタラクティブ証券 1219( 1219)
ドイツ証券 1004( 1004)
SMBC日興証券 598( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7317( 4317)
ソシエテジェネラル証券 9789( 4289)
SBI証券 2170( 942)
楽天証券 888( 412)
三菱UFJeスマート 426( 370)
マネックス証券 311( 311)
松井証券 292( 292)
フィリップ証券 199( 199)
インタラクティブ証券 155( 155)
日産証券 91( 91)
ドイツ証券 68( 68)
UBS証券 11047( 47)
バークレイズ証券 20( 20)
BNPパリバ証券 20520( 20)
ゴールドマン証券 10014( 14)
モルガンMUFG証券 5007( 7)
JPモルガン証券 3002( 2)
HSBC証券 15000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 307( 307)
ソシエテジェネラル証券 195( 195)
SBI証券 140( 124)
フィリップ証券 37( 37)
日産証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 28( 22)
マネックス証券 12( 12)
楽天証券 48( 6)
松井証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース