　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の9435枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　9435(　　9435)
モルガンMUFG証券　　　　　　　7316(　　7316)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5328(　　4893)
バークレイズ証券　　　　　　　3829(　　3829)
HSBC証券　　　　　　　　　　　3922(　　3487)
JPモルガン証券　　　　　　　　3066(　　3066)
ゴールドマン証券　　　　　　 14790(　　2642)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2587(　　2587)
野村証券　　　　　　　　　　　2372(　　2372)
日産証券　　　　　　　　　　　2166(　　2166)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2105(　　2105)
ビーオブエー証券　　　　　　　2027(　　2027)
シティグループ証券　　　　　　1066(　　1066)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 500(　　 500)
インタラクティブ証券　　　　　 455(　　 455)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 263(　　 263)
みずほ証券　　　　　　　　　　 228(　　 228)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 107(　　　89)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　47(　　　45)
広田証券　　　　　　　　　　　　29(　　　29)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
モルガンMUFG証券　　　　　　　7636(　　7636)
ソシエテジェネラル証券　　　　6621(　　6621)
JPモルガン証券　　　　　　　　3924(　　3924)
バークレイズ証券　　　　　　　3506(　　3506)
HSBC証券　　　　　　　　　　　3909(　　3474)
ゴールドマン証券　　　　　　 14668(　　2672)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2616(　　2616)
ABNクリアリン証券　　 　　　　2962(　　2527)
野村証券　　　　　　　　　　　2236(　　2236)
日産証券　　　　　　　　　　　2208(　　2208)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1964(　　1964)
ビーオブエー証券　　　　　　　1609(　　1609)
シティグループ証券　　　　　　1223(　　1203)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 500(　　 500)
インタラクティブ証券　　　　　 359(　　 359)
みずほ証券　　　　　　　　　　 228(　　 228)
松井証券　　　　　　　　　　　　52(　　　52)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　　18)
広田証券　　　　　　　　　　　　18(　　　18)
光世証券　　　　　　　　　　　　10(　　　10)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

