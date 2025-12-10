「TOPIX先物」手口情報（10日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限9435枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の9435枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 9435( 9435)
モルガンMUFG証券 7316( 7316)
ABNクリアリン証券 5328( 4893)
バークレイズ証券 3829( 3829)
HSBC証券 3922( 3487)
JPモルガン証券 3066( 3066)
ゴールドマン証券 14790( 2642)
UBS証券 2587( 2587)
野村証券 2372( 2372)
日産証券 2166( 2166)
BNPパリバ証券 2105( 2105)
ビーオブエー証券 2027( 2027)
シティグループ証券 1066( 1066)
三菱UFJ証券 500( 500)
インタラクティブ証券 455( 455)
サスケハナ・ホンコン 263( 263)
みずほ証券 228( 228)
SBI証券 107( 89)
三菱UFJeスマート 47( 45)
広田証券 29( 29)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
モルガンMUFG証券 7636( 7636)
ソシエテジェネラル証券 6621( 6621)
JPモルガン証券 3924( 3924)
バークレイズ証券 3506( 3506)
HSBC証券 3909( 3474)
ゴールドマン証券 14668( 2672)
UBS証券 2616( 2616)
ABNクリアリン証券 2962( 2527)
野村証券 2236( 2236)
日産証券 2208( 2208)
BNPパリバ証券 1964( 1964)
ビーオブエー証券 1609( 1609)
シティグループ証券 1223( 1203)
三菱UFJ証券 500( 500)
インタラクティブ証券 359( 359)
みずほ証券 228( 228)
松井証券 52( 52)
SBI証券 18( 18)
広田証券 18( 18)
光世証券 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース