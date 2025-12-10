「TOPIX先物」手口情報（10日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限2万4739枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万4739枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 24739( 22029)
野村証券 13067( 11003)
ゴールドマン証券 22241( 9557)
ABNクリアリン証券 9618( 9505)
モルガンMUFG証券 39697( 9503)
バークレイズ証券 7355( 7355)
JPモルガン証券 9380( 5665)
みずほ証券 7153( 4469)
UBS証券 4265( 4229)
SMBC日興証券 3055( 2725)
大和証券 1897( 1871)
BNPパリバ証券 3640( 1600)
HSBC証券 5000( 1500)
ビーオブエー証券 1452( 1420)
日産証券 1416( 1416)
SBI証券 1277( 1199)
ドイツ証券 941( 941)
シティグループ証券 3293( 761)
サスケハナ・ホンコン 618( 618)
三菱UFJ証券 411( 411)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21639( 19179)
ABNクリアリン証券 19220( 19179)
モルガンMUFG証券 31044( 12068)
ゴールドマン証券 25025( 11787)
野村証券 12670( 10362)
バークレイズ証券 9183( 9183)
JPモルガン証券 11372( 7862)
みずほ証券 9731( 5775)
UBS証券 4544( 4544)
SMBC日興証券 3117( 2642)
ビーオブエー証券 1936( 1936)
大和証券 1612( 1612)
BNPパリバ証券 1598( 1598)
HSBC証券 1501( 1501)
日産証券 1487( 1487)
シティグループ証券 5075( 1059)
SBI証券 1040( 1040)
ドイツ証券 972( 972)
三菱UFJ証券 370( 348)
東海東京証券 231( 231)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース