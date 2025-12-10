「日経225先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万165枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万165枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10165( 7928)
ソシエテジェネラル証券 6593( 4873)
野村証券 3406( 3406)
モルガンMUFG証券 2674( 2672)
ゴールドマン証券 2029( 1877)
JPモルガン証券 1816( 1809)
シティグループ証券 1737( 1537)
UBS証券 1925( 906)
ビーオブエー証券 983( 803)
日産証券 743( 743)
バークレイズ証券 679( 679)
サスケハナ・ホンコン 664( 664)
HSBC証券 1062( 562)
BNPパリバ証券 767( 503)
SBI証券 1447( 492)
松井証券 464( 464)
楽天証券 464( 308)
みずほ証券 306( 306)
三菱UFJeスマート 161( 131)
ナティクシス証券 100( 100)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
野村証券 3394( 3394)
ABNクリアリン証券 5364( 3154)
ソシエテジェネラル証券 4508( 2808)
モルガンMUFG証券 2622( 2622)
ゴールドマン証券 1894( 1894)
JPモルガン証券 1746( 1746)
シティグループ証券 1643( 1643)
日産証券 946( 946)
UBS証券 1902( 892)
ビーオブエー証券 569( 569)
バークレイズ証券 484( 484)
BNPパリバ証券 420( 420)
HSBC証券 831( 331)
みずほ証券 240( 240)
SBI証券 243( 189)
松井証券 129( 129)
ナティクシス証券 100( 100)
三菱UFJeスマート 80( 64)
楽天証券 108( 52)
広田証券 43( 43)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース