　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万165枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 10165(　　7928)
ソシエテジェネラル証券　　　　6593(　　4873)
野村証券　　　　　　　　　　　3406(　　3406)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2674(　　2672)
ゴールドマン証券　　　　　　　2029(　　1877)
JPモルガン証券　　　　　　　　1816(　　1809)
シティグループ証券　　　　　　1737(　　1537)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1925(　　 906)
ビーオブエー証券　　　　　　　 983(　　 803)
日産証券　　　　　　　　　　　 743(　　 743)
バークレイズ証券　　　　　　　 679(　　 679)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 664(　　 664)
HSBC証券　　　　　　　　　　　1062(　　 562)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 767(　　 503)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1447(　　 492)
松井証券　　　　　　　　　　　 464(　　 464)
楽天証券　　　　　　　　　　　 464(　　 308)
みずほ証券　　　　　　　　　　 306(　　 306)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 161(　　 131)
ナティクシス証券　　　　　　　 100(　　 100)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
野村証券　　　　　　　　　　　3394(　　3394)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5364(　　3154)
ソシエテジェネラル証券　　　　4508(　　2808)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2622(　　2622)
ゴールドマン証券　　　　　　　1894(　　1894)
JPモルガン証券　　　　　　　　1746(　　1746)
シティグループ証券　　　　　　1643(　　1643)
日産証券　　　　　　　　　　　 946(　　 946)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1902(　　 892)
ビーオブエー証券　　　　　　　 569(　　 569)
バークレイズ証券　　　　　　　 484(　　 484)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 420(　　 420)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 831(　　 331)
みずほ証券　　　　　　　　　　 240(　　 240)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 243(　　 189)
松井証券　　　　　　　　　　　 129(　　 129)
ナティクシス証券　　　　　　　 100(　　 100)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　80(　　　64)
楽天証券　　　　　　　　　　　 108(　　　52)
広田証券　　　　　　　　　　　　43(　　　43)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース