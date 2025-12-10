「日経225先物」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万806枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万806枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20806( 18854)
ソシエテジェネラル証券 20156( 12074)
野村証券 32989( 5851)
モルガンMUFG証券 20572( 5008)
ゴールドマン証券 13752( 4788)
JPモルガン証券 3747( 2751)
バークレイズ証券 2819( 2669)
みずほ証券 2414( 2414)
BNPパリバ証券 4123( 2347)
サスケハナ・ホンコン 2005( 2005)
SBI証券 2415( 1630)
三菱UFJ証券 4154( 1482)
日産証券 1429( 1429)
ビーオブエー証券 1377( 1133)
松井証券 759( 759)
UBS証券 1033( 656)
楽天証券 796( 586)
フィリップ証券 476( 476)
ドイツ証券 550( 452)
大和証券 463( 436)
HSBC証券 2393( 0)
シティグループ証券 2125( 0)
SMBC日興証券 148( 0)
東海東京証券 34( 0)
三菱UFJeスマート 28( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10447( 10182)
ソシエテジェネラル証券 16700( 8346)
モルガンMUFG証券 14784( 5758)
野村証券 32803( 5645)
ゴールドマン証券 13310( 4732)
みずほ証券 3095( 3095)
JPモルガン証券 3544( 2560)
バークレイズ証券 2442( 2428)
BNPパリバ証券 3057( 1946)
ビーオブエー証券 1313( 1291)
三菱UFJ証券 1171( 1171)
日産証券 980( 980)
SBI証券 940( 748)
UBS証券 1527( 720)
ドイツ証券 714( 634)
大和証券 452( 452)
フィリップ証券 327( 327)
SMBC日興証券 547( 271)
松井証券 248( 248)
ナティクシス証券 180( 180)
シティグループ証券 1909( 0)
HSBC証券 1500( 0)
楽天証券 162( 0)
東海東京証券 20( 0)
三菱UFJeスマート 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース