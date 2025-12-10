ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤¬¡È¥¨¥ë¥â¡É¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡ª´ØÀ¾½é¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥È¥éÊÁ¥°¥Ã¥º¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¡×
ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹6³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÊªÈÎ¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ£¹ç¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Î´ØÀ¾½é¤ÎÅ¹ÊÞºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10»þ¡Á20»þ¤Ç¡¢Ìó100ÄÚ¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£2025Ç¯12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÅòÀõµþ¸ÊÁª¼ê¤È¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¨¥ë¥â¡É¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê
¢£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¡×ÅòÀõÁª¼ê¤Î¥¨¥ë¥â°¦¤¬ßÚÎö¡ª
¤³¤ÎÆü¤ÎÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡¢¥¨¥ë¥â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅÐÃÅ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤Ç¡¢´ØÀ¾¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÅòÀõÁª¼ê¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥é¥Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡ÖUSJ(¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀä¶«¥Þ¥·¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¤Î¥¨¥ë¥â¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤¤¤Ë¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¡×¤È¿ä¤·³è½÷»Ò¤â´éÉé¤±¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÍèÇ¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¡×ÅòÀõÁª¼ê¤ªËÏÉÕ¤¤Î¥È¥éÊÁ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º[/HEAD]
¤½¤ó¤ÊÅòÀõÁª¼ê¤¬¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î¡Ö¥È¥é¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡×(3190±ß)¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¨¥ë¥â¤À¡£¥È¥éÊÁ¤Ë¡ÖOSAKA¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥È·¿¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¡¢ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤³¤ó¤ÊÊÁ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¿ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î¡ÖË¡Èï¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡×(3190±ß)¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤ÎÏÂÊÁ¤ËÇØÃæ¤Ë¤Ï¡Öº×¡×¤ÎÊ¸»ú¡¢¤µ¤é¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¡¢º¸¼ê¤Ë¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î¡ÈÂçºå¤é¤·¤µ¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤É¤Á¤é¤âS¥µ¥¤¥º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀìÍÑ¤Ç¡¢14¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅòÀõÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£Éü³è¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¤½¤ó¤Ê·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÀÄ¤¤¥¯¥Þ¡×(¾Ç¤ë¤Ê¡¢ÅÜ¤ë¤Ê¡¢°ÒÄ¥¤ë¤Ê¡¢Éå¤ë¤Ê¡¢Éé¤±¤ë¤Ê)¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ55Ç¯¡¢Í£°ìÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Ï¢ÇÆ¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡ÖÁª¼êÁ´°÷¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯±þÅú¤·¤¿¡£
[HEAD]¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÅòÀõÁª¼ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿10ÁÈ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¹ç¡£»æ¼Çµï¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºî¤êÊý¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅòÀõÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½´ü¤»¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë»²²Ã¼Ô¤Ï°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
ÅòÀõÁª¼ê¤â»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£Áª¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ºî¤ë³Ú¤·¤µ¡¢´°À®»þ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡¢¿©¤Ù¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢ÅÔÆâ2Å¹ÊÞ¤Ç¤âËè²óËþ°÷¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅòÀõÁª¼ê¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥é¥Æ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â
¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡Öºå¿ÀÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Æ¡×(ICE¡¦HOT¡¢S¥µ¥¤¥º¤Î¤ß/650±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÈHELLO, OSAKA¡É¤ÎÊ¸»ú¤È¥È¥é¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¥¨¥ë¥â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥é¥Æ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÅòÀõÁª¼ê¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë°ìÇÕ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯12·î8Æü¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ß¥Ë¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×(4¸ÄÆþ¤ê980±ß)¤ò´ØÀ¾Àè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡£ËõÃã¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤ÉÁ´8¼ïÎà¤«¤é¹¥¤¤Ê4¸Ä¤òÁª¤ó¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó)¤Ï2026Ç¯1·î12Æü(½Ë)¤Þ¤Ç´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¤¿¤áÍ×Ãí°Õ¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤éÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇOK¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¢¤ê¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡Ö²¸¡×¤È½ñ¤¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏ¢¡×¤È½ñ¤¡¢¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£ÅòÀõÁª¼ê¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¡É¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¥È¥éÊÁ¥¨¥ë¥â¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
¢£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¡×ÅòÀõÁª¼ê¤Î¥¨¥ë¥â°¦¤¬ßÚÎö¡ª
¤³¤ÎÆü¤ÎÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡¢¥¨¥ë¥â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅÐÃÅ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤Ç¡¢´ØÀ¾¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÅòÀõÁª¼ê¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥é¥Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡ÖUSJ(¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀä¶«¥Þ¥·¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¤Î¥¨¥ë¥â¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤¤¤Ë¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¡×¤È¿ä¤·³è½÷»Ò¤â´éÉé¤±¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÍèÇ¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¡×ÅòÀõÁª¼ê¤ªËÏÉÕ¤¤Î¥È¥éÊÁ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º[/HEAD]
¤½¤ó¤ÊÅòÀõÁª¼ê¤¬¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î¡Ö¥È¥é¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡×(3190±ß)¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¨¥ë¥â¤À¡£¥È¥éÊÁ¤Ë¡ÖOSAKA¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥È·¿¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¡¢ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤³¤ó¤ÊÊÁ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¿ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î¡ÖË¡Èï¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡×(3190±ß)¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤ÎÏÂÊÁ¤ËÇØÃæ¤Ë¤Ï¡Öº×¡×¤ÎÊ¸»ú¡¢¤µ¤é¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¡¢º¸¼ê¤Ë¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î¡ÈÂçºå¤é¤·¤µ¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤É¤Á¤é¤âS¥µ¥¤¥º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀìÍÑ¤Ç¡¢14¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅòÀõÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£Éü³è¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¤½¤ó¤Ê·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÀÄ¤¤¥¯¥Þ¡×(¾Ç¤ë¤Ê¡¢ÅÜ¤ë¤Ê¡¢°ÒÄ¥¤ë¤Ê¡¢Éå¤ë¤Ê¡¢Éé¤±¤ë¤Ê)¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ55Ç¯¡¢Í£°ìÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Ï¢ÇÆ¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡ÖÁª¼êÁ´°÷¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯±þÅú¤·¤¿¡£
[HEAD]¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÅòÀõÁª¼ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿10ÁÈ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¹ç¡£»æ¼Çµï¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºî¤êÊý¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅòÀõÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½´ü¤»¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë»²²Ã¼Ô¤Ï°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
ÅòÀõÁª¼ê¤â»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£Áª¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ºî¤ë³Ú¤·¤µ¡¢´°À®»þ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡¢¿©¤Ù¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢ÅÔÆâ2Å¹ÊÞ¤Ç¤âËè²óËþ°÷¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅòÀõÁª¼ê¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥é¥Æ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â
¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡Öºå¿ÀÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Æ¡×(ICE¡¦HOT¡¢S¥µ¥¤¥º¤Î¤ß/650±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÈHELLO, OSAKA¡É¤ÎÊ¸»ú¤È¥È¥é¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¥¨¥ë¥â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥é¥Æ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÅòÀõÁª¼ê¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë°ìÇÕ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯12·î8Æü¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ß¥Ë¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×(4¸ÄÆþ¤ê980±ß)¤ò´ØÀ¾Àè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡£ËõÃã¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤ÉÁ´8¼ïÎà¤«¤é¹¥¤¤Ê4¸Ä¤òÁª¤ó¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó)¤Ï2026Ç¯1·î12Æü(½Ë)¤Þ¤Ç´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¤¿¤áÍ×Ãí°Õ¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤éÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇOK¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¢¤ê¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿ÅòÀõÁª¼ê¤Ï¡Ö²¸¡×¤È½ñ¤¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏ¢¡×¤È½ñ¤¡¢¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£ÅòÀõÁª¼ê¤Î¡È²¸ÊÖ¤·¡É¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¥È¥éÊÁ¥¨¥ë¥â¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
TM and (C) 2025 Sesame Workshop