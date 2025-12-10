【RIZIN】ABEMA PPVの初速売り上げが好調 複数の特典、割引、朝倉未来＆シェイドゥラエフの応援チケットが人気
12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）のABEMA PPVチケットが、今月4日の発売開始からの1週間の初速売り上げが好調であることがわかった。大会関係者によると、さまざまな特典や今回から初めて導入された「団体割キャンペーン」が支持され、過去大会と比較して非常に良いスタートを切っているという。
【画像】ABEMA PPV「朝倉未来応援チケット」の特典、割引キャンペーンの詳細など
ABEMA購入特典は、同大会の激闘を特別デザインした「RIZINカードコレクション 特別限定カード」と、RIZIN10周年の軌跡を選手たちが語り合う特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）。
さらに「朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売され、特典は各選手のデジタル版「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」、実物版「オリジナル限定シール」「リアルライコレカード」の4点となる。
今回から導入された「団体割」は、購入者が友人を3人誘ってIDを入力すると、4人全員が1000円キャッシュバックされるキャンペーン。さらに、新規ABEMAプレミアム登録で4000円キャッシュバックも合わせると、5000円もキャッシュバックを受けることができる。ポイント還元ではなく指定口座に現金が振り込まれる明快さも、支持されている理由の一つとなっている。
映像特典「ボクらのRIZIN」は10年を迎えたRIZINを3つの時代に分けて、榊原信行CEOがゲストともにRIZINの歴史を振り返る。「#1〜RIZIN黎明期〜」のゲストは所英男と煽りVアーティストの佐藤大輔氏、「#2〜RIZIN成長期〜」のゲストは矢地祐介と斎藤裕、「#3〜RIZIN拡大期〜」のゲストは鈴木千裕と野村駿太。
ABEMA PPVのチケット価格は、通常版が前売7500円、当日7900円、アーカイブ6000円。「朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」は前売で各8000円（すべて税込）。
