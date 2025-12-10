布袋寅泰、武道館公演を収めた最新映像作品のカバーアート＆ティザー映像公開
布袋寅泰が2026年1月28日にリリースする映像作品『GUITARHYTHM VIII TOUR “The Final in 武道館”』のカバーアートおよびティザー映像が公開された。同作には、全国24ヶ所28公演におよぶツアーの追加公演として8月11日に行われた、日本武道館での公演『GUITARHYTHM VIII TOUR “The Final in 武道館”』の映像が収録される。
【ライブ写真】アツい！ギターを掲げてパフォーマンスする布袋寅泰
ティザー映像には、ライブの幕開けとなる「Jump」や「Boogie Woogie Under Moonlight」、Charをフィーチャーした先行シングル「Side by Side （feat. Char）」、さらに「FLY INTO YOUR DREAM」の壮大なギターソロなどが収められており、スケール感あふれるステージの一端を垣間見ることができる。
また、布袋は来年にアーティスト活動45周年を迎え、その幕開けとしてスペシャルライブ『HOTEI 45th CELEBRATION GIGS』を、2026年1月31日と2月1日に東京・京王アリーナTOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）で開催することも発表されている。
ティザー映像には、ライブの幕開けとなる「Jump」や「Boogie Woogie Under Moonlight」、Charをフィーチャーした先行シングル「Side by Side （feat. Char）」、さらに「FLY INTO YOUR DREAM」の壮大なギターソロなどが収められており、スケール感あふれるステージの一端を垣間見ることができる。
また、布袋は来年にアーティスト活動45周年を迎え、その幕開けとしてスペシャルライブ『HOTEI 45th CELEBRATION GIGS』を、2026年1月31日と2月1日に東京・京王アリーナTOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）で開催することも発表されている。