平手友梨奈、ソロ初のライブ映像作品リリース決定 欅坂46＆乃木坂46の楽曲歌ったZepp DiverCity公演を収録
平手友梨奈が、ソロアーティストとして初のライブ映像作品となる『1st LIVE “零”』を2026年2月4日にBlu-rayおよびDVDでリリースすることが決定した。同作には、8月21日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で開催された自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』の模様を収録。あわせてジャケット写真も公開された。
【動画】公開された平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」アニメMV
同ライブはソロ曲のほか欅坂46＆乃木坂46の楽曲も歌唱され、話題を呼んだ。映像作品には、ライブ本編に加え、リハーサルなどの舞台裏に密着したドキュメンタリー映像も収録。さらに、60ページにおよぶライブフォトブックやフォトカード（全5種のうち1枚をランダム封入）を同梱した、ファン必携の豪華パッケージとなっている。
Blu-ray、DVDともに初回プレス盤と通常盤を用意。初回プレス盤には特典としてフォトカードが封入されるが、在庫終了次第、通常盤へと切り替わる。
■Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』収録曲
M01. 誰がその鐘を鳴らすのか?
M02. サイレントマジョリティー
M03. きっかけ
M04. bleeding love
M05. 俺らの未来
M06. shooting star
M07. ALL I WANT
M08. ひと夏の経験
M09. 仮面舞踏会
M10. GLAMOROUS SKY
M11. イニミニマイニモ
M12. I'm human
【動画】公開された平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」アニメMV
同ライブはソロ曲のほか欅坂46＆乃木坂46の楽曲も歌唱され、話題を呼んだ。映像作品には、ライブ本編に加え、リハーサルなどの舞台裏に密着したドキュメンタリー映像も収録。さらに、60ページにおよぶライブフォトブックやフォトカード（全5種のうち1枚をランダム封入）を同梱した、ファン必携の豪華パッケージとなっている。
■Blu-ray＆DVD『1st LIVE “零”』収録曲
M01. 誰がその鐘を鳴らすのか?
M02. サイレントマジョリティー
M03. きっかけ
M04. bleeding love
M05. 俺らの未来
M06. shooting star
M07. ALL I WANT
M08. ひと夏の経験
M09. 仮面舞踏会
M10. GLAMOROUS SKY
M11. イニミニマイニモ
M12. I'm human