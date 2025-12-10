サカナクション、『怪獣』ツアーファイナル映像作品リリース決定 密着ドキュメントも
サカナクションが、全国ツアー『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』のファイナル公演となった神奈川・Kアリーナ横浜でのライブ映像作品を、2026年3月18日にリリースすることが決定した。
【ライブ写真】鳴り止まない大歓声…ツアー『怪獣』Kアリーナ横浜追加公演の模様
同ツアーは、約3年ぶりの新曲「怪獣」を携えて展開された全国ホールツアーで、各地で大きな反響を呼んだ。その追加公演として実施された神奈川・Kアリーナ横浜2Days公演のうち、ファイナルとなった8月27日のステージを完全収録したのが本作『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』となる。
映像作品の総合演出とパッケージデザインは、ライブ演出も手がけた田中裕介氏が担当。ライブのコンセプトを一貫してトータルプロデュースしている。
Blu-ray盤は通常のステレオ音声に加えDolby Atmosにも対応し、完全生産限定盤にはDolby Atmos音声での視聴が可能な「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードも封入される。
完全生産限定盤には、立体的に怪獣ロゴをあしらったポリプロピレン製ハードカバー仕様のパッケージに加え、128ページにおよぶブックレットを封入。メンバーやスタッフのインタビュー、田中氏による演出解説など、読み応えのある内容に仕上がっている。特典映像として、8月26日の公演で披露された「アドベンチャー」「モノクロトウキョー」の2曲に加え、「怪獣」の制作過程などに密着したドキュメンタリー映像も収録される。
さらにファンクラブ限定セットには、ライブ音源を収録した2枚組CDと、オリジナルのジグソーパズルが付属する。
